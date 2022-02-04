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Встреча лидеров РФ и КНР повлияла на индекс Мосбиржи

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 16:22
Экономика
Встреча лидеров РФ и КНР повлияла на индекс Мосбиржи
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 4 февраля. Отечественная биржа демонстрирует рост, повторяя тенденцию на нефтяном рынке. Кроме того, акции поддерживаются положительным геополитическим фоном. Об этом пишет «Прайм».

Прирост более чем в 1% показал российский рынок акций. Тренд на повышение также наблюдается в нефтяном секторе. Индекс Московской биржи расположился у отметки выше 3500 пунктов.

Президент РФ Владимир Путин отправился в Китай на встречу с местным лидером Си Цзиньпином. Помимо посещения церемонии открытия зимних Олимпийских игр, глава государства также обсудил с председателем КНР двустороннее сотрудничество стран в условиях текущей внешнеполитической напряженности на мировом уровне.

Индекс Мосбиржи прибавил в ходе торгов 1,26% и достиг 3514,29 пункта. Долларовый индикатор РТС вырос на 2,04% и составил 1461,09 пункта. Доллар с расчетами на «завтра» подешевел на 67 копеек и стал равняться 75,78 рубля. Курс евро просел на 35 копеек, до 86,95 рубля. Контракт на поставку нефти Brent в апреле вырос в цене на 1,72%, после чего торговался на уровне 92,68 доллара за баррель.

«До конца дня позитивная динамика индексов может сохраниться, если, конечно, на американском рынке не сформируется очередная волна распродаж. Индекс Мосбиржи имеет шансы завершить неделю выше 3500 пунктов», — комментирует происходящее Андрей Кочетков из «Открытие инвестиции».

Компания «Роснефть» и холдинг «Газпром» заключили несколько контрактов с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. После этого акции «Роснефти» подскочили на 3,45%. Бумаги газового концерна возросли в цене на 1,48%.

Ценные бумаги компаний РФ сильно просели в цене в последние дни, что является неплохим временем для захода на рынок, считает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

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