InSight Crime назвал самые опасные страны Латинской Америки в 2021 году

Во многих странах Латинской Америки по итогам 2021 года наблюдается рост количества убийств. В лидерах Мексика и Бразилия — на двоих больше 60 тысяч убитых. За ними следуют Венесуэла, Гондурас и Гватемала — там было убито в общей сложности больше трех тысяч человек.

Подробнее о том какие страны получили статус «самых смертоносных» и причинах всплеска насилия в Латинской Америке — в материале международной редакции ФАН.

Абсолютными лидерами по убийствам в Латинское Америке стали три страны: Мексика, Бразилия и Колумбия. В первой насильственной смертью в 2021 году погибли 33,3 тысяч человек, во второй — 29,5 тыс. и 13,7 тыс. в третьей. При этом в Мексике отмечается сокращение смертности от убийств, в 2020 году показатель составил 34,1 тыс. человек.

#Homicides | Ecuador saw the largest year-to-year increase in homicides from 2020 to 2021. Murders nearly doubled in a year in which the country suffered the deadliest prison gang riots in its history. https://t.co/LLXXd6K4Af