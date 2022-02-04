InSight Crime назвал самые опасные страны Латинской Америки в 2021 году

Во многих странах Латинской Америки по итогам 2021 года наблюдается рост количества убийств. В лидерах Мексика и Бразилия — на двоих больше 60 тысяч убитых. За ними следуют Венесуэла, Гондурас и Гватемала — там было убито в общей сложности больше трех тысяч человек.

Подробнее о том какие страны получили статус «самых смертоносных» и причинах всплеска насилия в Латинской Америке — в материале международной редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей

Банды, злоупотребления и фемициды

Абсолютными лидерами по убийствам в Латинское Америке стали три страны: Мексика, Бразилия и Колумбия. В первой насильственной смертью в 2021 году погибли 33,3 тысяч человек, во второй — 29,5 тыс. и 13,7 тыс. в третьей. При этом в Мексике отмечается сокращение смертности от убийств, в 2020 году показатель составил 34,1 тыс. человек.

#Homicides | Ecuador saw the largest year-to-year increase in homicides from 2020 to 2021. Murders nearly doubled in a year in which the country suffered the deadliest prison gang riots in its history. https://t.co/LLXXd6K4Af — InSight Crime (@InSightCrime) February 3, 2022

По данным журналистской организации InSight Crime, власти страны не в состоянии контролировать многочисленные преступные группировки, от которых исходит большая част насилия. Так, в марте 2021 года в результате засады возле муниципалитета Коатепек-Харинас погибли 13 полицейских, в июне в приграничном городе Рейноса днем были застрелены 19 человек. В стране также растет число фемицидов — количество убийств женщин выросло с 427 в 2015 до более чем 1000 в 2021 году.

Хотя отдельные штаты Бразилии сообщают о сокращении числа убийств, ситуация остается удручающей. Помимо разборок банд, в которых гибнут мирные жители, статистику убийств пополняют и сами полицейские. В стране крайне высок уровень злоупотребления властными полномочиями — и из-за этого гибнут сотни людей. За 2020 год правоохранители убили более 6400 человек. Дополнительный вклад в смертность вносит напряженность между нелегальными шахтерами и коренными общинами Амазонии.

В Колумбии общее количество убийств выросло на 8% по сравнению с 2019 годом, при этом рост был отмечен как в крупных городах страны, так и в сельских районах. К примеру, в Кали количество убийств выросло на 13%. В мае-июне 2021 года город пережил период антиправительственных протестов, в ходе которых погиб 331 человек. Отмечается рост насилия и на границе Колумбии и Венесуэлы. Там между боевиками «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и «Армией национального освобождения» (ELN) идет война за территорию, на которой выращивают коки.

Федеральное агентство новостей /

Политическое насилие и разборки боевиков

За этими тремя странами следуют Венесуэла, Гондурас и Гватемала с 3,1 тыс., 3,6 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. В Боливарианском государстве количество убийств по итогам 2021 года сократилось на 6%. При этом страна остается одной из самых жестоких в регионе, а столица Каракас является эпицентром насилия в стране. По данным венесуэльского Центра по наблюдению за насилием (OVV), в столичном округе уровень смертности от убийств составил 80 на 100 тыс. жителей. Кроме того, самыми «кровавыми» штатами стали Миранда, Боливар, Дельта-Амакуро, Арагуа и Апуре, на территории которого воюют боевики FARC и ELN.

Гондурас сохраняет титул «самой жестокой страны». В 2021 году массовые убийства — трех и более человек — происходили практически каждую неделю. Среди основных причин гибели людей — разборки местных банд и личная месть. Страна также стала центром политического насилия — в 2021 году были убиты 68 кандидатов на различные государственные должности. Из них 31 человек был связан с Национальной партией, а 20 — с «Партией свободы и восстановления Гондураса» (Libre), которую возглавляет президент Сиомара Кастро.

В Гватемале насилие росло постепенно с отменой пандемийных ограничений. Самым жестоким месяцем стал октябрь, когда произошло 293 убийств. В стране также периодически вспыхивают столкновения между полицией и индейцами из-за территориальных разногласий, которые приводят к гибели коренного населения.

En #Guatemala reportan a un agente de la policía herido, según información preliminar. El ataque armado es atribuido a pobladores de la circunscripción de #Nahualá que mantienen un conflicto limítrofe entre Santa Catarina Ixtahuacan, #Sololá. No se descartan soldados heridos. pic.twitter.com/Rsxd7SRIsh — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) January 2, 2022

Убийство президента и чрезвычайное положение

В списке самых опасных стран Латинской Америки также оказались Гаити (1,6 тысяч), Перу (1,4 тыс.), Чили (698), Ямайка (1,4 тыс.) и Сальвадор (1,1 тысяч убитых).

Гаити в 2021 году показало худший уровень разгула преступности. Массовый разгул банд был напрямую связан с убийством президента Жовенеля Моиза и последующим землетрясением, которое сильно ударило по гражданской инфраструктуре на юге страны. Обе эти ситуации сильно дестабилизировали ситуацию в Гаити. Банды взяли под контроль порты страны и сильно осложнили ситуацию с доступом к топливу.

В Перу по итогам прошлого года наметился рост количество убийств. Министр внутренних дел Авелино Гильен даже призывал законодателей объявить чрезвычайное положение в столице, чтобы справиться с преступностью. В преддверии президентских выборов в июне 2021 года боевиков из маоистской группировки «Сияющий путь» обвинили в убийстве 18 человек, в том числе двух детей, когда они напали на бар в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро.

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В Чили убийства сократились почти на четверть по сравнению с 2020 годом. В целом уровень насилия в стране был самым низким в Латинской Америке, однако в последнее годы наблюдается рост преступлений в связи с деятельностью банд и незаконным оборотом наркотиков.

В Сальвадоре также фиксируют снижение количества убийств. Национальная полиция зарегистрировала 1,1 тыс. подобных преступлений в 2021 году — на 200 меньше, чем годом ранее. При этом в стране фиксируют внезапные волны насилия. В начале года за три дня было убито почти два десятка человек, а за одну неделю ноября был зарегистрирован 21 подобный случай.

Две страны не представили данные — это Аргентина и Боливия. По предыдущему году в первой было зафиксированной 2,4 тыс. убийств, тогда как во второй статистика не публикуется уже последние три года. Известно, что в Аргентине самым жестоким районом страны является город Росарио, долгое время контролируемый группировкой Monos. В прошлом году там было зарегистрировано 241 убийство, что является худшим показателем за семь лет.

Проблемой Боливии остается гендерное насилие оно также выросло в 2021 году. Власти зафиксировали 108 фемицидов. В стране в среднем за год совершается более 100 целенаправленных убийств женщин.