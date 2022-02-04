Довольствоваться малым, нельзя масштабировать: когда развитие бизнеса стоит поставить на паузу

Стремление расширить свой бизнес порой может привести к краху. Какие ошибки совершают предприниматели в погоне за увеличением достатка, в беседе с ФАН рассказал эксперт по чистой прибыли, совладелец ГК «Алюстрой» Игорь Веретенников.
Рано или поздно каждый бизнесмен задумывается о будущем своей компании: ищет стратегии для дальнейшего роста, изучает различные методики по увеличению прибыли. Но всегда ли есть в этом смысл?
Масштабирование — что это?
Как объяснил эксперт, сам по себе процесс масштабирования состоит из создания условий, позволяющих продвигать и развивать бизнес.
«На практике же это выглядит так: в одном из районов города был магазин, со временем бизнес стал работать самостоятельно — появилось время задуматься о новых моделях увеличения прибыли, инвестировании. Клиент постоянный и потребности в продукте по-прежнему есть. И на данном этапе бизнесмен принимает решение открыть еще одну точку. Открытие филиалов — это один из видов масштабирования бизнеса», — привел пример Веретенников.
Как начать расти
Открытие новых филиалов — это лишь один из видов роста бизнеса. Как сказал эксперт, в этом случае важно понимать, что все держится в руках одного человека: организация, контроль, стратегии развития и так далее. Поэтому такая модель подходит не каждому предпринимателю.
«Чтобы упростить себе задачу, зачастую бизнесмены используют франшизу. Это относительно новая договорная конструкция, в рамках которой один или более бизнесменов работают под товарным знаком другого. Это помогает предпринимателю развивать свой бренд при помощи других людей, экономя свои силы и время», — рассказал Веретенников.
При этом важно понимать, что франшиза принесет достаток только в том случае, если грамотно разработать ее модель, предупредил он.
Еще одна возможность для развития бизнеса, которую подарил век высоких технологий, — интернет. Пандемия дала толчок для развития онлайн-магазинов и сервисов.
«Многие люди уже отвыкли ходить по магазинам и предпочитают оформлять покупки по интернету. Это хороший способ для организации заявить о себе, показать себя на более обширной территории», — прокомментировал эксперт.
Пришло ли время для развития?
По словам специалиста, чтобы понять, готов бизнес для развития или лучше подождать, предпринимателю надо честно ответить на ряд вопросов.
- Увеличился ли мой доход с момента создания бизнеса?
- Затраты пропорциональны доходу или доход все же выше?
- Налажен ли бизнес на данный момент? Может ли он работать без меня?
- Есть ли стартовый капитал?
- В случае провала будет ли возможность прибегнуть к финансовой подушке?
- Создаваемый продукт по-настоящему важен и нужен потребителю?
- Есть ли опыт работы с огромным количеством задач?
- Достаточно ли запасов продукции?
Как объяснил специалист, эти вопросы помогут определить готовность не только бизнеса, но и предпринимателя для дальнейшего расширения.
«Масштабирование слабого бизнеса, не приносящего ничего, кроме убытков, принесет огромное количество проблем. Здесь придется провести для начала «оздоровление» одного дела: определить новые стратегии развития, найти методы по увеличению прибыли и привлечения новых клиентов. И только при определенной стабильности есть смысл задуматься о масштабировании», — подытожил Веретенников.
Есть и другой вариант развития событий. Компания прочно стоит на ногах: разработана эффективная бизнес-модель, приносящая доход, определена стратегия роста, приумножающая прибыль в несколько раз, создана индивидуальная методика увеличения чистой прибыли. В этом случае бизнес и его владелец однозначно готовы к масштабированию, заключил эксперт.
Тем временем Минэкономразвития России обсуждает поправки, позволяющие закрывать недействующий бизнес по одному заявлению в налоговую. Нововведения затронут субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).