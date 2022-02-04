Довольствоваться малым, нельзя масштабировать: когда развитие бизнеса стоит поставить на паузу

Стремление расширить свой бизнес порой может привести к краху. Какие ошибки совершают предприниматели в погоне за увеличением достатка, в беседе с ФАН рассказал эксперт по чистой прибыли, совладелец ГК «Алюстрой» Игорь Веретенников.

Рано или поздно каждый бизнесмен задумывается о будущем своей компании: ищет стратегии для дальнейшего роста, изучает различные методики по увеличению прибыли. Но всегда ли есть в этом смысл?

Масштабирование — что это?

Как объяснил эксперт, сам по себе процесс масштабирования состоит из создания условий, позволяющих продвигать и развивать бизнес.

«На практике же это выглядит так: в одном из районов города был магазин, со временем бизнес стал работать самостоятельно — появилось время задуматься о новых моделях увеличения прибыли, инвестировании. Клиент постоянный и потребности в продукте по-прежнему есть. И на данном этапе бизнесмен принимает решение открыть еще одну точку. Открытие филиалов — это один из видов масштабирования бизнеса», — привел пример Веретенников.

Как начать расти

Открытие новых филиалов — это лишь один из видов роста бизнеса. Как сказал эксперт, в этом случае важно понимать, что все держится в руках одного человека: организация, контроль, стратегии развития и так далее. Поэтому такая модель подходит не каждому предпринимателю.

«Чтобы упростить себе задачу, зачастую бизнесмены используют франшизу. Это относительно новая договорная конструкция, в рамках которой один или более бизнесменов работают под товарным знаком другого. Это помогает предпринимателю развивать свой бренд при помощи других людей, экономя свои силы и время», — рассказал Веретенников.

При этом важно понимать, что франшиза принесет достаток только в том случае, если грамотно разработать ее модель, предупредил он.

Еще одна возможность для развития бизнеса, которую подарил век высоких технологий, — интернет. Пандемия дала толчок для развития онлайн-магазинов и сервисов.

«Многие люди уже отвыкли ходить по магазинам и предпочитают оформлять покупки по интернету. Это хороший способ для организации заявить о себе, показать себя на более обширной территории», — прокомментировал эксперт.

Из личного архива Игоря Веретенникова /

Пришло ли время для развития?

По словам специалиста, чтобы понять, готов бизнес для развития или лучше подождать, предпринимателю надо честно ответить на ряд вопросов.

Увеличился ли мой доход с момента создания бизнеса?

Затраты пропорциональны доходу или доход все же выше?

Налажен ли бизнес на данный момент? Может ли он работать без меня?

Есть ли стартовый капитал?

В случае провала будет ли возможность прибегнуть к финансовой подушке?

Создаваемый продукт по-настоящему важен и нужен потребителю?

Есть ли опыт работы с огромным количеством задач?

Достаточно ли запасов продукции?

Как объяснил специалист, эти вопросы помогут определить готовность не только бизнеса, но и предпринимателя для дальнейшего расширения.

«Масштабирование слабого бизнеса, не приносящего ничего, кроме убытков, принесет огромное количество проблем. Здесь придется провести для начала «оздоровление» одного дела: определить новые стратегии развития, найти методы по увеличению прибыли и привлечения новых клиентов. И только при определенной стабильности есть смысл задуматься о масштабировании», — подытожил Веретенников.

Есть и другой вариант развития событий. Компания прочно стоит на ногах: разработана эффективная бизнес-модель, приносящая доход, определена стратегия роста, приумножающая прибыль в несколько раз, создана индивидуальная методика увеличения чистой прибыли. В этом случае бизнес и его владелец однозначно готовы к масштабированию, заключил эксперт.

Тем временем Минэкономразвития России обсуждает поправки, позволяющие закрывать недействующий бизнес по одному заявлению в налоговую. Нововведения затронут субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).