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На уходящей неделе в регионах России разрабатывались авиакосмические двигатели и прогрессивные технологии
Экономика
На уходящей неделе в регионах России разрабатывались авиакосмические двигатели и прогрессивные технологии
wikipedia.org  /  Jeff Kubina

Москва, 4 февраля. Квалифицированные аналитики издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 28 января по 4 февраля 2022 года.

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Новое нефтяное месторождение открыли на Кубани. Уже получен промышленный приток нефти с поисково-оценочной скважины в Славянском районе. Ресурсы месторождения могут достигать 6,7 миллиона тонн условного топлива. Разведка месторождения продолжится, запланировано поисковое бурение Калабатского месторождения.

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Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили авторитетные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были представлены самые примечательные свершения в области народного хозяйства за неделю — с 21 по 28 января 2022 года.

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