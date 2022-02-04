На уходящей неделе в регионах России разрабатывались авиакосмические двигатели и прогрессивные технологии

Москва, 4 февраля. Квалифицированные аналитики издания «Капитал страны» подготовили традиционный обзор значимых событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за минувшую неделю — с 28 января по 4 февраля 2022 года.

На территории будущего технополиса «Новый Звездный» в Пермском крае создается комплекс серийного изготовления двигателей РД-191 для российских ракет «Ангара». Уже запущены первые линии нанесения защитных покрытий для двигателей этих ракет, завершен монтаж и сборка первых гальванических линий серебрения и золочения.

Пермские специалисты АО «ОДК-СТАР» собрали первый комплект системы автоматического управления нового авиационного двигателя ПД-8, который обладает высокими показателями ресурса и отказобезопасности.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил свой первый полет с аэродрома Арамиль в Свердловской области. Его полет на высоте 500 метров продлился около 25 минут. Самолет ориентирован на местные пассажироперевозки для повышения транспортной доступности дальних регионов России.

Роботизированный комплекс «Берш» для рыбной отрасли создали ученые в Астрахани. Он предназначен для поиска рыбы и исследования рельефа дна. Всепогодный комплекс, управляемый дистанционно, может проводить работы на мелководье и среди водорослей. Устройство имеет солнечную батарею, многолучевой эхолот и модуль автоматизированной прикормки.

В Тульской области внедряют инновационные технологии создания трикотажных материалов. Перчатки, изготовленные по такой технологии, повышают уровень подвижности пальцев, предотвращая напряжение мышц при повторяющихся движениях и появление травм.

В Алтайском крае специалисты изобрели установку для производства водорода путем термического пиролиза углеводородов, которая помогает добиться высокой степени разделения водорода и углерода быстрым высокотемпературным пиролизом при атмосферном давлении без доступа кислорода и без получения СО2.

Новое нефтяное месторождение открыли на Кубани. Уже получен промышленный приток нефти с поисково-оценочной скважины в Славянском районе. Ресурсы месторождения могут достигать 6,7 миллиона тонн условного топлива. Разведка месторождения продолжится, запланировано поисковое бурение Калабатского месторождения.

Прибор для проведения анализа сельхозземель разработали ученые Чувашии. Профилограф позволяет оценить свойства почвы и качество ее обработки по целому ряду агротехнических показателей. Он поможет управлять продуктивностью посевов, количественно учитывая внутрипольную вариабельность среды обитания растений.

Инновационную кормовую добавку удалось разработать в Карелии. Она представляет собой минеральный активатор пищеварения (адсорбент микотоксинов). Принцип действия основан на уникальных свойствах шунгита, подвергнутого глубокой модификации. Добавка позитивно влияет на организм высокопродуктивных животных.

Новый современный цех по переработке молока введен в эксплуатацию в Тверской области. Он оборудован аппаратами для пастеризации и расфасовки молочной продукции, холодильниками, сепараторами, а также станцией розлива молока, которая позволяет наполнять молочными продуктами около тысячи бутылок в час.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили авторитетные эксперты популярного издания «Капитал страны». В материале были представлены самые примечательные свершения в области народного хозяйства за неделю — с 21 по 28 января 2022 года.