Российские спортсмены вышли на церемонию открытия пекинской Олимпиады

Пекин, 4 февраля. Российские олимпийцы приняли участие в церемонии открытия зимних Игр 2022 года в столице Китая.

Олимпийская сборная России, которая выступит на Играх в Пекине под флагом ОКР, появилась 46-й на стадионе «Птичье гнездо» во время торжественной церемонии открытия турнира. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В Играх 2022 года примут участие 212 спортсменов из России. Пекин во второй раз примет Олимпиаду. До этого китайская столица была хозяйкой летних Игр 2008 года.