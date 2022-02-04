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Российские спортсмены вышли на церемонию открытия пекинской Олимпиады

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 17:12
Олимпийские игры 2022
Российские спортсмены вышли на церемонию открытия пекинской Олимпиады
olympics.com  /  Международный олимпийский комитет 2021 года

Пекин, 4 февраля. Российские олимпийцы приняли участие в церемонии открытия зимних Игр 2022 года в столице Китая.

Олимпийская сборная России, которая выступит на Играх в Пекине под флагом ОКР, появилась 46-й на стадионе «Птичье гнездо» во время торжественной церемонии открытия турнира. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В Играх 2022 года примут участие 212 спортсменов из России. Пекин во второй раз примет Олимпиаду. До этого китайская столица была хозяйкой летних Игр 2008 года.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские спортсмены вышли на церемонию открытия пекинской Олимпиады
спорт олимпиада сборная россии церемония открытия ои-2022
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