Москва, 4 февраля. Пока США ищет для Европы газ взамен российского, Россия уже нашла замену европейскому рынку. Такое мнение высказал обозреватель Артемий Руст.

В то время как Германия пытается привязать процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» к политической ситуации, развернувшейся на фоне событий на Украине, согласно директивам из США, Вашингтон ищет для Европы альтернативные поставки голубого топлива, проинформировало издание «Русские Онлайн».

«Пока Европа идет на поводу у США и пытается шантажировать Россию «Северным потоком-2» в ущерб собственной энергетической безопасности и экономики, Газпром уже подписал с Китаем договор купли-продажи газа на объем в 48 млрд. куб. м в год». – Пояснил Руст.

В случае, если и удастся заменить российский газ, это займет много времени, за которое энергетический кризис в Европе может привести к непредвиденным результатам, а сами поставки будут экономически неоправданными в сравнении с прямым маршрутом по «Северному потоку-2».

Ранее ФАН писал о том, что больше половины жителей Германии поддержали «Северный поток-2». Результаты социологического исследования были опубликованы в начале года.