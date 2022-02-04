Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 19:10
19:06
Политика
Британский посол Броннерт назвала Россию прекрасным государством
19:05
Армия
Мантуров: МО РФ получит первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки до июля 2022 года
19:05
Происшествия
Правоохранители возбудили 2750 уголовных дел после погромов в Казахстане
19:05
Политика
Политолог Межевич: симметричный ответ России на блокировку вещания RT в Германии уникален
19:04
Экономика
Фондовые индексы США демонстрируют падение после публикации статистики рынка труда
19:04
Общество
Школьники Псковской области могут продолжить обучение на летних каникулах из-за дистанта
19:03
Общество
Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
19:00
Весь мир
Четыре землетрясения произошли у берегов Египта за последний месяц
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 февраля
18:59
Общество
ВОЗ может запросить у России дополнительные данные по вакцине от COVID-19 «Спутник V»
Все новости

Обозреватель Артемий Руст: Европа рискует «остаться с носом» из-за газового шантажа в угоду Штатам
Политика
Обозреватель Артемий Руст: Европа рискует «остаться с носом» из-за газового шантажа в угоду Штатам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 февраля. Пока США ищет для Европы газ взамен российского, Россия уже нашла замену европейскому рынку. Такое мнение высказал обозреватель Артемий Руст.

В то время как Германия пытается привязать процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» к политической ситуации, развернувшейся на фоне событий на Украине, согласно директивам из США, Вашингтон ищет для Европы альтернативные поставки голубого топлива, проинформировало издание «Русские Онлайн».

«Пока Европа идет на поводу у США и пытается шантажировать Россию «Северным потоком-2» в ущерб собственной энергетической безопасности и экономики, Газпром уже подписал с Китаем договор купли-продажи газа на объем в 48 млрд. куб. м в год». – Пояснил Руст.

В случае, если и удастся заменить российский газ, это займет много времени, за которое энергетический кризис в Европе может привести к непредвиденным результатам, а сами поставки будут экономически неоправданными в сравнении с прямым маршрутом по «Северному потоку-2».

Ранее ФАН писал о том, что больше половины жителей Германии поддержали «Северный поток-2». Результаты социологического исследования были опубликованы в начале года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Обозреватель Артемий Руст: Европа рискует «остаться с носом» из-за газового шантажа в угоду Штатам
экономика газ северный поток - 2 артемий руст
Комментировать