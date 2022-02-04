Ученые отметили ускорение вырубки Амазонии с приходом к власти Болсонару

Бразилиа, 4 февраля. Уровень обезлесения Амазонии вырос на 56,6% в период между августом 2018 и июлем 2021 года, что привело к потере 32,7 тысячи км² растительности. Об этом сообщает Институт экологических исследований Амазонии (IPAM).

Исследование на основе данных, предоставленных министерством науки, технологии и инноваций, показало, что было зарегистрировано существенное увеличение площади затронутых территорий. В тот же период с 2015 по 2018 года было вырублено 20,9 тысячи км².

В докладе IPAM отмечается, что темпы обезлесения ускорились во втором полугодии 2018 года, что было связано с предвыборной риторикой президента Жаира Болсонару, выступающего за демонтаж системы экологического мониторинга.

«Начиная с периода избирательной кампании 2018 года политические и законодательные решения привели к ослаблению институтов, ответственных за экологическую повестку дня, управление и контроль за данной сферой, преимущественно на федеральном уровне», — написано в документе.

Институт подчеркнул, что вступление Болсонару в должность создало импульс для усиления дефорестации, ослабления мониторинга и учащения случаев амнистии за экологические преступления.

En #Brasil???????? de enero a diciembre de 2021, la pérdida de vegetación nativa en la selva amazónica representó 10.300 kilómetros cuadradoshttps://t.co/0gpiHhvLQs — teleSUR TV (@teleSURtv) January 20, 2022

В 2020 и 2021 годах Амазонас с 18% занял второе место среди бразильских регионов по уровню обезлесения, после штата Пара с 43%. Мату-Гроссу занимает третье место с 16%.

Территории коренных жителей пострадали в наибольшей степени — за последние три года уровень дефорестации вырос на 153%.