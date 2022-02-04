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Итоги конкурса на разработку решений территории «Горская» подвели в Медиагруппе «Патриот»

Общество

Эксперты подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская», а также обсудили особенности инвестиционного климата в Петербурге.

Победителей объявил глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник. По его словам, победили компании с наибольшим опытом реализации проектов, релевантных условиям конкурса. Также Корупятник рассказал корреспондентам ФАН, какие пробелы в законодательстве важно заполнить, чтобы улучшить инвестиционный климат в Петербурге.

«Нужно четко прописать конкретные требования к проектам, к подаваемым материалам, которые требуются для предоставления статуса генерального инвестора, и четко определить сроки, в которые городские власти должны будут отвечать на поставленные вопросы, и регламент, по которому должны решаться вопросы, связанные с реализацией проектов», — сказал глава «Мегалайна».

По словам Корупятника, важно разделить вопросы, которые должны решаться инвесторами и непосредственно органами городской власти. Сейчас решение абсолютного большинства из них ложится на плечи первых. Также глава компании «Мегалайн» похвалил столичный опыт в этой области.

«В Москве создана специальная земельная градостроительная комиссия, которая имеет основное значение в реализации всех инвестиционных проектов. Любой новый инвестпроект сначала рассматривается на городском уровне. А уже все частности и подробности по выделению и подбору земельных участков, оформлению и переоформлению изменений и назначений — все это делается городскими структурами в четко установленные сроки. Это невероятно облегчает процесс и делает климат в Москве очень благоприятным, поэтому там действительно много инвестпроектов, а число желающих присоединиться к этому процессу растет день ото дня», — заявил Корупятник.

В пресс-конференции также приняли участие заместитель директора практик качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив» Александр Красавцев, лидер проекта развития территории «Горская» Олег Избяков и другие эксперты.

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пресс-конференция пресс-центр патриот горская итоги конкурса
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