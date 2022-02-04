Ведущий Шейнин поставил на место разозлившегося из-за газа польского политолога Корейбу

Москва, 4 февраля. Телеведущий Артем Шейнин одной громкой фразой успокоил польского политолога Якуба Корейбу, который разозлился в эфире передачи «Время покажет» при обсуждении газового вопроса.

В рамках программы поляк заявил, что сотрудничество с «Газпромом» является политическим решением каждой конкретной страны Европы. К примеру, Венгрия приняла решение о закупке газа из России, а Польша выбрала обратное. Шейнин ответил, что для таких шагов у страны должны быть альтернативы, после чего Корейба раскрыл реальные цели Варшавы.

«Ее нет, но для отдельных игроков она есть. Для Германии, например, альтернативы нет, а для нас есть», — сказал Корейба. «Это ключевой момент. Ты же сейчас проговорился. Вы все понимаете, что для Германии альтернативы российскому газу нет, и делаете с англосаксами все, чтобы и этого варианта им не оставить. Вы все вместе играете против Германии», — заметил телеведущий.

facebook.com / Якуб Корейба

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в рамках программы отметил, что сотрудничество с Россией в газовом вопросе является свидетельством того, что страны отстаивают собственные интересы и не следуют за идеологией Запада. В качестве примеров политик напомнил о лидерах Венгрии и Аргентины, посетивших Москву в начале февраля. После этого Корейба, разъяренный проблемами Польши, попытался перебить депутата, однако Шейнин пресек эту попытку и поставил на место политолога однако фразой про «отдельную студию».

«А моя задача — вывести мою страну из подчинения Германии. Логично. Почему Аргентина может, а я не могу?» — возмутился поляк. «Якуб, я тебе выделю где-нибудь за кулисами твою собственную студию. Будешь вести в ней свою программу сам с собой», — пошутил Шейнин, успокоив оппонента.

Телеведущий Шейнин ранее призвал Европу и Украину вспомнить историю из-за «бучи» США. По его словам, Вашингтон элементарно зарабатывает на эскалации ситуации в европейском регионе.