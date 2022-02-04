Французский офицер Гойя: Парижу нужно срочно выводить войска из Мали

Успешной военной операцией Парижа на территории африканских государств и, в частности, Мали может быть только вмешательство пожарных, которые после тушения уходят как можно быстрее. Так доктор исторических наук, бывший завкафедрой военной истории в École de guerre и подполковник Мишель Гойя прокомментировал провал французской силовой операции в регионе.

По его словам, за последние 60 лет Елисейский дворец вел 19 войн на трех разных континентах, а также посылал личный состав для участия в 13 крупных международных полицейских операциях. Основной причиной, по мнению эксперта, является попытка бывшей метрополии доказать соседям и союзникам, что Пятая республика все еще остается сильной державой, с которой необходимо считаться.

«Все началось с защиты африканских режимов от переворотов, потом стало сложнее. В 1969 году, впервые после обретения независимости, государство Чад обратилось к нам с просьбой спасти его от крупного восстания. Затем мы обнаружили, что небольшой контингент солдат, с которым мы занимались, мог выиграть все сражения, но не мог решить проблемы, из-за которых эти сражения происходили», — утверждает Гойя.

Доктор исторических наук напомнил, что основой ходячей военной операции «Бархан» являлось сдерживание группировок боевиков до тех пор, пока местные вооруженные силы, в основном малийские (FAMa) и нигерийские (FANa), «не возьмут борьбу в свои руки».

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«Начиная с 1980 года мы пытались решить эту дилемму несколькими способами. Больше не отправляли французские батальоны на передовую, но поддерживали тех, кто отправлял. Это срабатывало, когда государства существовали, а их войска оказывались достаточно сильны, как, например, в Мавритании после 2009 года. Во всех остальных случаях это не удалось. Опора на несостоявшееся государство не делает его сильным, а опора на межафриканские, европейские или ООНовские силы, чтобы спрятать французский флаг, не делает их более эффективными», — уверен офицер.

При этом Гойя утверждает, что Париж решил остаться в Мали при полной уверенности, что проблемы республики практически решены с проведением выборов, а также созданием европейской тренировочной миссии для местной армии и развертыванием сил Организации Объединенных Наций.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Только в конце декабря 2019 года и только после того, как число наших солдат уменьшилось, мы решили выделить больше людских и материальных ресурсов. Разве могли мы тогда представить, что это сработает? Как мы могли поверить, что, оставаясь в Мали с ограниченными силами, одновременно принимая на себя обязательства в Центральноафриканской Республике, Ираке, а затем массированно действуя внутри своей же страны с Sentinelle (военная операция с участием 10 000 солдат и 4700 полицейских, развернутых после нападений на Иль-де-Франс в январе 2015 года. Цель — защита от терроризма уязвимых «точек». — Прим. ФАН), при этом продолжая сокращать бюджеты и численность, мы будем иметь достаточные качественные и количественные силы для выполнения миссии?» — задается вопросом аналитик.

Ученый также подчеркнул, что если Париж является «жандармом Африки», в чем его часто обвиняют, то это «заключенный жандарм, которому трудно бежать из Мали».

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«Прежде всего, мы сопроводили эти изменения большой дипломатической ошибкой. Нельзя публично объявлять о том, что вы собираетесь привезти глав африканских государств во Францию без их ведома, что не могло не быть воспринято как вызов. Нельзя запретить суверенному государству, каким бы ни был его режим, обращаться к тому, к кому оно хочет, или вести переговоры с тем, с кем оно хочет. Короче говоря, нельзя давать уроки, особенно если речь идет о том, что вы — бывший колонизатор. Возможно, это разочаровывает, и у человека не без оснований возникает ощущение, что перед ним неблагодарные люди, но это то, что называется ситуационным интеллектом, основа любой хорошей стратегии», — заключил Мишель Гойя.

По мнению подполковника, Парижу необходимо срочно выводить собственные войска с территории республики и, возможно, других государств региона.

Ранее издание Le Monde сообщило, что Франция и ее европейские союзники изучают целесообразность и методы полного вывода военного контингента из Мали в связи с новостями о присутствии российских инструкторов, которых западная пресса называет «ЧВК Вагнера». Ранее европейские чиновники, обеспокоенные тем, что Россия окажется более эффективным партнером в сфере безопасности, неудачно пытались шантажировать новые власти Мали угрозой вывода войск и миротворцев ООН.