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Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной

Политика
Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 4 февраля. Турция готова взять посредничество между между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что это произойдет в случае необходимости после визита российского президента Владимира Путина в турецкое государство.

«У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер», — говорит президент Турции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание, что Россия приветствует усилия, направленные на урегулирование напряженной ситуации вокруг Украины, со стороны Турции.

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Все новости / Политика / Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
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