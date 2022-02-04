«Пока что это лишь намерения»: Михаил Ходаренок о планах Лукашенко на российское оружие

Совместные российско-белорусские оперативные учения «Союзная решимость — 2022» пройдет с 10 по 22 февраля, для участия в нем на территорию соседней страны из России уже прибыли такие образцы новейших боевых систем, как истребители Су-35, комплексы ПВО большой дальности С-400 «Триумф» и комплексы объектовой ПВО «Панцирь-С». 3 февраля в ходе встречи Александра Лукашенко с министром обороны РФ Сергеем Шойгу выяснилось, что глава Белоруссии имеет касательно всех этих вооружений далекоидущие планы.

«Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться», — передает слова белорусского лидера агентство БелТА.

Продекларированные Александром Григорьевичем желания выглядят весьма масштабно, однако, по мнению военного обозревателя издания Газета.Ru Михаила Ходаренка, которое он выразил в разговоре с ФАН, говорить об их скорой реализации несколько преждевременно, а все озвученное Лукашенко является на данный момент лишь своеобразным «протоколом о намерениях».

«Такие вопросы поспешно не решаются. Конечно, ничего исключать нельзя, но все-таки поставки военной техники и вооружений даже в рамках Союзного государства имеют другой процедурный характер. На нынешнем этапе это скорее «протокол о намерениях». К примеру, разговоры о том, что Белоруссия собирается покупать зенитно-ракетную систему С-400, ведутся уже давно, но процесс пока так и не завершен», — сделал вывод эксперт.

Упомянул Михаил Ходаренок и о вопросе цены, который для России является отнюдь не маловажным:

«По каким ценам Лукашенко собирается покупать это оружие — по мировым или по льготным? Второй вариант нам невыгоден, но и торговаться с союзником — тоже вроде как не к лицу».

Во время встречи с Сергеем Шойгу речь шла и о необходимости продолжения практики создания совместных учебных центров, где военнослужащие двух государств смогут осваивать новинки российского ВПК, а одним из главных подтверждений высочайшего уровня военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском участники переговоров назвали недавнюю операцию миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.