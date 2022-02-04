Дандыкин: «Объект 825» в Крыму станет неприятным сюрпризом для НАТО в случае войны

Москва, 4 февраля. Подземный «Объект 825», расположенный близ крымского города Балаклава, может эффективно использоваться российской армией в случае войны, заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Запас прочности и конструктивные особенности «Объекта 825» объясняются его предназначением — здесь должно было храниться ядерное оружие. Мощные подземные сооружения могли вместить до девяти советских подводных лодок и трех тысяч человек с запасом продуктов на целый месяц, рассказал эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию «ПолитЭксперт».

«"Объект 825" намекает: если вдруг случится какая-то заваруха и придется действовать, он в каком-то локальном плане сможет помочь», — объяснил Дандыкин.

По его словам, на «Объекте 825» была особая секретная часть, использование которой российскими войсками в случае конфликта с Западом станет неожиданным и крайне неприятным сюрпризом для НАТО. ВС РФ вполне способны реанимировать уникальное подземное убежище и использовать его в различных военных целях, резюмировал собеседник «ПолитЭксперта».

Ранее командование Вооруженных сил Украины признало невозможность силового «возращения Крыма». Об аналогичной оценке прочности российского суверенитета над Крымом со стороны руководства украинского СНБО информировал «Царьград».