Украина намерена импортировать из Венгрии и Словакии газ для следующей зимы

Киев, 4 февраля. Украина планирует сформировать запасы газа на следующий отопительный сезон за счет импорта из Словаки и Венгрии, сообщает «Интерфакс».

Украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил о планах импортировать 130 млн кубометров топлива из Венгрии уже в феврале. Объемы импорта могут быть увеличены.

«Гарантированных мощностей для импорта достаточно, чтобы наполнить хранилища к следующему отопительному сезону», — заявил Галущенко.

По словам министра, гарантированные мощности из Словакии увеличились до 42 млн кубометров в сутки, из Венгрии — до 8 млн кубометров в сутки. В начале февраля Киев впервые начал физический импорт газа из Будапешта. Ранее украинская ГТС могла работать исключительно в направлении Венгрии. Реверс стал возможным после проведения технических процедур.

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