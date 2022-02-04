Больше чем футзал: публицист Мармазов о встрече России и Украины «с мячом в ногах»

Авторская колонка публициста, в прошлом пресс-атташе ФК «Шахтер» Руслана Мармазова посвящена стартующей в 19:00 игре полуфинала чемпионата Европы по футзалу между командами России и Украины. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Больше чем футзал. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня в Нидерландах будет игра, которую, как оказалось, все мы давно ждали и втайне надеялись, что причудливая спортивная доля, помноженная на большую политику, сделает ее возможной. В полуфинале чемпионата Европы по футзалу сойдутся сборные Украины и России.

На предыдущем этапе украинская команда выбила сборную Казахстана, которую многие специалисты относили к фаворитам пары. Россияне отправили за борт турнира Грузию в упорной борьбе, но и с солидным доминированием. Обратите внимание, эта часть турнирной таблицы континентальных состязаний получилась в стиле Спартакиады народов СССР. И каждый из матчей был окрашен воспоминаниями о том, как все мы когда-то жили в одной стране и проводили общие чемпионаты.

Разумеется, пересечение футзальных дружин России и Украины — это нечто особенное. Даже будь сейчас в мире совершенно спокойно, такая афиша все равно была бы обречена на повышенное внимание. Соперники принципиальные, две самобытные школы, выросшие от единого «советского» или, если кому-то так интересней, «имперского» корня, — это дополнительный драйв, интрига, фейерверк эмоций.

А уж теперь-то, когда украинско-российская граница является одним из самых потенциально «горячих» участков планеты (спасибо коллективному Западу, постарался), полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу и вовсе вываливается за рамки чисто спортивного события.

На Украине вообще взят курс на принципиальный (насколько это возможно, разумеется) отказ от встреч с россиянами на любых состязаниях. Доходит до анекдотичных историй. Министр спорта Украины, напутствуя своих атлетов, отправляющихся на зимнюю Олимпиаду в Пекин, не на завоевание медалей и повышение престижа страны их нацеливает, а требует, чтобы те не попали в один кадр с коллегами из России. Подобный «бред и угар» представить себе сложно. Но на Украине это официальная линия, отклониться от которой не всякий отважится.

noc-ukr.org / Національний олімпійський комітет України

Скандалов, связанных с публикацией снимков, где российские и украинские спортсмены оказались вместе и даже, ужас-то какой, в обнимку, насчитывается превеликое множество. И по атлетам Украины это бьет вполне ощутимо. Могут и по официальной части прижать, скажем, отодвинуть от сборной по причине «недостаточного количества патриотизма» в крови и сознательности во всех других частях организма. А могут националистами затравить, что тоже, знаете ли, то еще развлечение.

Во избежание подобного рода инцидентов УЕФА, а когда и ФИФА разводят клубы и сборные обозначенных стран так, чтобы они, если и могли встретиться, только на высоких стадиях турниров. Стало быть, никогда. Уж пусть не обижаются на меня футболисты России и Украины, но что-то давненько они не давали нам надежд на престижные трофеи.

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве в прошлом году оказался тем случаем, когда команды России и Украины имели очевидный шанс встретиться на одной площадке. Украина в жесткой борьбе завоевала одну из немногих путевок от Европы. Россия участвовала в состязаниях в качестве принимающей страны.

Если помните, украинская сторона запретила своей сборной ехать в Москву. Вместо Украины прибыла команда Швейцарии и очень прилично себя показала, взяв бронзовые медали. А Россия и вовсе стала чемпионом мира — в третий раз в своей истории.

В том же 2021 году случилось удивительное: спортсмены Украины и России все же сыграли в мяч. В 1/8 чемпионата Европы по волейболу в Польше соскочить с этой темы у украинцев не было особых вариантов. Нет, конечно, можно было бы снять команду с состязаний. Но это грядущие штрафы, дисквалификации, в общем, сплошные неприятности. Сборной Украины за победу над россиянами тогда посулили впечатляющие для этого вида спорта 10 млн гривен (под 30 млн рублей). Не помогло. Россия выиграла 3:1.

Но это волейбол. При всем уважении к нему, как и ко всем прочим видам спорта, разумеется, тоже, но любая игра в мяч ногами у человечества почему-то вызывает куда как больший интерес. Почему — это вопрос для отдельных исследований. Мы лишь скажем сейчас, что даже встреча на мини-площадке имеет солидное значение для спортивной общественности двух стран. И не только двух, и не только спортивной, если уж до конца честно. Тем паче, повторюсь, в каком-то смысле, матч пришелся на пик напряженности в политике.

Федеральное агентство новостей /

Украина к этому поединку, правда, готовится в своем модном теперь амплуа. В данном случае не о сборной речь, а об активной части публики, прессе.

Ничего лучшего там не придумали, как устроить обструкцию некоторым ведущим игрокам. Один из самых ярких на этом чемпионате Европы украинских исполнителей — Владимир Разуванов — родом из Донбасса, из славного своими мини-футбольными свершениями города Макеевки. Воспитанник знаменитого тамошнего тренера Николая Хаймурзина.

По нынешним украинским лекалам происхождение игрока уже «небезупречное». Пусть он и защищает цвета сборной Украины, но он же из Донбасса, а значит, «сомнителен». И точно! Клуб, в котором Разуванов выступает в свободное от чемпионата Европы время, — «Динамо-Самара».

Игрок российского чемпионата, призванный в сборную Украины, — это просто шило в мягкие ткани украинским националистам!

Вообще, не приглашать под знамена украинской сборной из российских клубов сейчас считается хорошим тоном. Хотя он и противоречит здравому смыслу и логике спорта. В большом футболе, например, Ярослав Ракицкий и Иван Ордец, перейдя в питерский «Зенит» и московское «Динамо» соответственно, распрощались со сборной раз и навсегда.

Как Разуванова взяли в футзальную команду, в нынешних условиях даже несколько поразительно. Но ладно «Динамо-Самара», до него воспитанник донбасского футзала выступал за МФК КПРФ. Есть такая команда в Москве. «Коммунисты» с соответствующей атрибутикой, запрещенной на Украине, по всей экипировке. Фото Владимира Разуванова в красной футболке КПРФ активно гуляет по украинским СМИ, взявшимся клеймить «предателя» от футзала.

Впрочем, Разуванову досталось не одному. Капитан сборной Украины Петр Шотурма совсем еще недавно, но уже в ходе войны в Донбассе, в сезоне 2014/2015 тоже выступал в России за КПРФ. А он родом из Ивано-Франковска, с Западной Украины. Это вам не Донбасс. В общем, «профессиональным украинцам» от такого поведения лидера сборной «зрада» («измена» по-украински) печет еще сильнее. Вот такие получаются политические страсти взамен предвкушения спортивного зрелища изысканного качества. Российская сторона, насколько могу судить, подобным не страдает. И очень даже славно, что так.

Под острым политическим соусом подают сегодняшний полуфинал и многие СМИ дальнего зарубежья. Впрочем, не всегда. Попался на глаза предматчевый материал в Guardian. Корреспондент не без некоторого даже удивления констатирует, дескать, обе команды стараются уйти от политических моментов, сосредоточены исключительно на спортивной составляющей.

Короче говоря, нас сегодня ожидает жаркий, захватывающий матч. Разумеется, как соперники будут относиться один к другому, мы тоже станем наблюдать и оценивать. Скажем, традиционное рукопожатие, рутина прочих встреч в данном случае приобретают глубокий смысл. Отсутствие его — тем более.

Сборная России объективно сильнее украинцев. Но сборная Украины 17 лет не выходила на такой уровень состязаний, жаждет утвердиться на нем.

У кого больше мотивация — только игра покажет и результат на табло. А чтобы не скатиться в банальности о том, что мяч круглый, а поле ровное, что до стартового свистка шансы у всех равны, прерываю свой рассказ.

Давайте посмотрим увлекательный, в чем нет сомнений, матч и поболеем за наших. Для меня наши — сборная России. А для кого — Украина. И ничего страшного. Это нормально. Так бывает.