Звездного визажиста Гоар Аветисян обвинили в мошенничестве

Москва, 4 февраля. Звездный бьюти-блогер Гоар Аветисян рискует стать фигуранткой судебного разбирательства. Визажистка Ксения Абашева пожаловалась на мошенничество со стороны знаменитости, у которой она приобрела авторские курсы, но так и не получила услугу.

Аветисян запустила онлайн-обучение профессиональному визажу. Звезда оценила свою собственную программу «Бьюти-спец 2.0» в 100 тысяч рублей. Для некоторых случаев она предоставила 30-тысячную скидку, который и воспользовалась Абашева при приобретении курса. По словам поклонницы блогера, она оплатила будущие знания еще в ноябре. Вскоре девушка получила доступ в «Личный кабинет», где по-прежнему так и не появился ни один видеоурок. Подписчица блогера уточнила, что постоянно получала сообщения о переносе обучения, однако по истечению трех месяцев ожидания ей это надоело.

Абашева направила жалобу в Роспотребнадзор. Также визажистка составила досудебную претензию. По мнению экспертов в юридической сфере, Аветисян может получить иск о начале связанного с ней судебного процесса. Это произойдет в том случае, если выяснится, что видеоуроки не публиковались без объяснения уважительных причин, передает Telegram-канал SuperRu.

Между тем в жизни звездного бьюти-стилиста сейчас не самый простой период. В декабре Аветисян столкнулась с серьезными последствиями после операции, а в январе она сообщила поклонникам о расставании с мужем.