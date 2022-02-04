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Сивков: Россия с помощью «Сармата» превратит США в выжженное поле в случае войны

Армия
Сивков: Россия с помощью «Сармата» превратит США в выжженное поле в случае войны
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 февраля. Соединенные Штаты не в состоянии противостоять новейшим разработкам России в сфере вооружения, поэтому в случае войны они будут стерты с лица земли, предупредил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, российские ядерные ракеты способны превратить Соединенные Штаты, а заодно и Канаду в выжженное поле в случае войны. Например, использование торпеды «Посейдон» вызовет огромнейшие волны, которые смоют все побережье США. В результате будет уничтожено 90% американской промышленности и порядка 80% всего населения.

Кроме того, использование подобного оружия окажет катастрофическое влияние на геологические процессы. Не исключено даже извержение супервулкана Йеллоустоун, который способен покрыть лавой весь континент, передает «Царьград». Ракеты «Сармат» окажут примерно такое же действие.

«Несколько ракет могут вызвать детонацию этого вулкана, с теми же последствиями, о которых я говорил. Это, как говорится, оружие последнего рубежа, оружие, фактически которое ведет к полному физическому истреблению западной цивилизации как таковой», - добавил военный эксперт.

Таким образом, Россия способна в случае опасности уничтожить США, заметил Сивков. Недавно военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, как РФ и КНР могут решить проблему с «угрозой» со стороны Североатлантического альянса.

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