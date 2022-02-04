Роскосмос показал видео с трамваем на околоземной орбите

Москва, 4 февраля. Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2021 году изготовил 85 трамваев. В связи с этим Роскосмос выпустил новый ролик, в котором показал «космический трамвай», попавший на Землю.

УКВЗ входит в госкорпорацию «Роскосмос». По итогам 2021 году он увеличил объемы производства на 62%. Трамвайные вагоны поставлены в Краснодар, Таганрог, Челябинск, Магнитогорск и Новокузнецк. Рост продаж остальной продукции составил 127%.

Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 г. увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62%. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка.

⬆️ Рост продаж остальной продукции - 127 %. pic.twitter.com/Ik7WEpbnEe — РОГОЗИН (@Rogozin) February 4, 2022

На странице главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter появилось видео, на котором показано, как трамвай попадает из космоса на Землю. На кадрах изображен реальный транспорт, изготовленный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

В Роскосмосе ранее заявили о планах запускать ракеты с железнодорожных платформ. Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина уже приступили к разработке проекта.