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Роскосмос показал видео с трамваем на околоземной орбите

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 15:45
Технологии
Роскосмос показал видео с трамваем на околоземной орбите
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 4 февраля. Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2021 году изготовил 85 трамваев. В связи с этим Роскосмос выпустил новый ролик, в котором показал «космический трамвай», попавший на Землю.

УКВЗ входит в госкорпорацию «Роскосмос». По итогам 2021 году он увеличил объемы производства на 62%. Трамвайные вагоны поставлены в Краснодар, Таганрог, Челябинск, Магнитогорск и Новокузнецк. Рост продаж остальной продукции составил 127%.

На странице главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter появилось видео, на котором показано, как трамвай попадает из космоса на Землю. На кадрах изображен реальный транспорт, изготовленный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

В Роскосмосе ранее заявили о планах запускать ракеты с железнодорожных платформ. Инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина уже приступили к разработке проекта.

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роскосмос трамваи
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