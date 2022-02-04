Московское бюро Deutsche Welle с 4 февраля прекратило работу по решению МИД РФ

Москва, 4 февраля. Московское бюро немецкого издания Deutsche Welle прекратило работу. Об этом 4 февраля сообщила медиакомпания.

Ранее МИД России заявил, что Москва в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle. Также ведомство аннулировало аккредитации сотрудников российского бюро и закрыло его вещание в РФ.

«Решение Правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени (06:00 UTC)», — сообщили Deutsche Welle.

Германия ранее возмутилась прекращению работы DW в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такую реакцию проявлением двойных стандартов.