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«Роснефть» подписала соглашение с CNPC о продаже нефти на китайские НПЗ

Экономика
«Роснефть» подписала соглашение с CNPC о продаже нефти на китайские НПЗ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 4 февраля. НК «Роснефть» и китайская CNPC договорились о поставках 100 млн тонн черного золота для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада КНР. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Речь идет о продажах 100 млн тонн нефти в Китай через территорию Казахстана в течение 10 лет. Переговоры между «Роснефтью» и CNPC прошли в процессе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.

«Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», — отметила российская компания.

Кроме того, «Роснефть» и CNPC подписали меморандум о сотрудничестве в сфере низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе снижения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2.

CNPC также подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Китай. Голубое топливо будет экспортироваться с Дальнего Востока РФ.

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китай роснефть поставки нефти
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