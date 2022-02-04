«Роснефть» подписала соглашение с CNPC о продаже нефти на китайские НПЗ

Москва, 4 февраля. НК «Роснефть» и китайская CNPC договорились о поставках 100 млн тонн черного золота для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада КНР. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Речь идет о продажах 100 млн тонн нефти в Китай через территорию Казахстана в течение 10 лет. Переговоры между «Роснефтью» и CNPC прошли в процессе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.

«Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», — отметила российская компания.

Кроме того, «Роснефть» и CNPC подписали меморандум о сотрудничестве в сфере низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе снижения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2.

CNPC также подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Китай. Голубое топливо будет экспортироваться с Дальнего Востока РФ.