Ливия поддержала национальный рынок запретом импорта фиников в страну

Триполи, 4 февраля. Министр экономики и торговли в утратившем легитимность Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммад аль-Хувейдж издал указ, запрещающий импорт в страну фиников всех видов.

Решение вступает в силу с 1 марта. Любимые плоды арабов пополнят список товаров, ввоз которых из-за рубежа не допускается.

«Департамент внешней торговли и сотрудничества министерства координирует свои действия с коммерческими атташе при посольствах Триполи в Турции, Франции и Марокко для принятия необходимых мер по облегчению процесса экспорта ливийских фиников», — говорится в заявлении Аль-Хувейджа.

В ведомстве пояснили, что данный шаг осуществляется в рамках правительственной программы поддержки национальной промышленности и поиска для нее зарубежных рынков сбыта. По словам министра, Совет директоров Фонда стабилизации цен уже распорядился выделить один из своих складов для хранения и распространения местных фиников.

Несколькими днями ранее Мухаммад аль-Хувейдж дал оценку сложившейся экономической ситуации в Ливии. По его словам, к дестабилизации привело иностранное вмешательство во внутренние дела государства.