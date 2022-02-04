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Владельца израильского отеля обвиняют в слежке за постояльцами

Весь мир
Владельца израильского отеля обвиняют в слежке за постояльцами
ru.wikipedia.org  /  Gellerj

Тель-Авив, 4 февраля. Владелец израильского отеля в городе Яффа был арестован за тайную съемку в номерах. По решению полиции оказавшееся в центре скандала заведение Elmina закрыли на неделю.

Правоохранительные органы были привлечены к этому делу после обращения со стороны пары постояльцев, обнаруживших в своем номере небольшую скрытую камеру. По прибытии туда полицейские нашли еще одно записывающее устройство, что в результате послужило поводом для задержания 37-летнего владельца отеля.

По предварительному решению суда, подозреваемый был помещен под домашний арест. В течение 30 дней, пока будет продолжаться расследование, ему запрещено заниматься любой коммерческой деятельностью.

Адвокат владельца Elmina Зоар Барзилай заявил, что он планирует обжаловать приказ о закрытии отеля. По словам защитника, своими шагами полиция «наказывает его клиента и его сотрудников, нанося им непоправимый ущерб». При этом задержанный намерен подать в суд за нанесение ущерба репутации его отеля. Факт наличия видеокамер в номерах он в то же время оправдывает необходимостью наблюдать за обслуживающим персоналом номеров, чтобы предотвратить факты мелкого воровства.

Город Яффа
wikipedia.org /

Тем не менее происшествие стало причиной официального обращения к гражданам и гостям Израиля: всех, кто посетил гостиницу и имеет повод для подозрений в незаконной слежке, призывают подать соответствующую жалобу в органы правопорядка.

В то же время израильский бизнесмен может быть привлечен к ответственности не только за слежку: ранее одна из его сотрудниц пожаловалась на домогательства со стороны начальника.

Данное разбирательство продолжается на фоне другого схожего скандала, имеющего при этом значительно большие масштабы. Недавно в США заявили о том, что компания NSO Group, разработчик шпионского ПО Pegasus, пыталась получить доступ к американским мобильным сетям.

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израиль отель Яффа
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