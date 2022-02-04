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ОАЭ отказались от угля в пользу природного газа в совместном с Китаем энергетическом проекте

Весь мир
ОАЭ отказались от угля в пользу природного газа в совместном с Китаем энергетическом проекте
Prt Scr youtube.com  /  New China TV

Объединенные Арабские Эмираты намерены внести корректировки в проект создания новой электростанции Дубая. Объект стоимостью 3,4 млрд долларов, изначально нацеленный на использование угля, будет переориентирован на природный газ в качестве источника энергии.

О намерениях изменить тип топлива на станции объявил Ахмед бин Саид Аль Мактум, занимающий должность председателя Высшего совета по энергетике Дубая и генерального директора группы, владеющей авиаперевозчиком Emirates. При этом он, впрочем, не сообщил подробностей о стоимости переоборудования объекта и возможном изменении сроков введения его в эксплуатацию.

Электростанция Hassyan строится на территории эмирата Дубай вблизи границы с Абу-Даби. Частично она возводится Китаем, который включает ее в перечень крупных инженерных проектов глобальной инициативы «Пояс и путь», направленной на расширение его влияния в Африке и Азии.

Кадры со стройплощадки в ОАЭ
Prt Scr youtube.com / New China TV

В соответствии с изначальным проектом данный объект должен удовлетворять до 20% всех потребностей электроэнергии в Дубае. Помимо реакторов, в промышленный комплекс войдет опреснительная установка, мощности которой будут востребованы в процессе озеленения пустынного региона.

Возведение электростанции проводится на фоне продолжающегося потепления климата, чему способствует повышение выбросов углекислого газа в атмосферу. Это, в свою очередь, провоцирует экстремальные погодные условия вроде песчаных ураганов, с которыми часто сталкивается регион. Переориентировка ОАЭ на использование более экологичного газа взамен угля в Дубае была сделана ради реализации запущенной государством инициативы, в соответствии с которой Эмираты должны достичь нулевых выбросов углерода уже в 2050 году.

«Этот шаг поддерживает безопасность энергоснабжения за счет диверсификации энергетического баланса в рамках Дубайской стратегии чистой энергии до 2050 года и стратегии эмирата по углеродной нейтральности, чтобы к этому сроку обеспечить 100% мощностей по производству электричества из чистых источников энергии… Инициатива согласуется с ключевой ролью, которую, как ожидается, газ будет играть в обеспечении экономического роста в ОАЭ в течение следующих 50 лет», — сказал Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Энергетика ОАЭ
Федеральное агентство новостей /

Энергетическая стратегия Эмиратов

Первая в стране атомная электростанция «Барака» заработала только в 2020 году, однако сначала она функционировала в тестовом режиме. К коммерческой сети ее подключили лишь в 2021-м. Данная АЭС стала локомотивом масштабной кампании властей по уменьшению углеродного следа государства. К 2025 году, когда будут введены в эксплуатацию все четыре ее энергоблока, Эмираты смогут на 50% снизить количество вредных выбросов.

При этом Абу-Даби наращивает инвестиции и в другие направления «чистой» энергетики, концентрируясь на возобновляемых источниках энергии.

В рамках этого курса весной прошлого года в Дубае был открыт крупнейший в мире парк солнечных батарей, разместившийся на площади 44 квадратных километра.

Подобный проект реализуется и в столичном эмирате, хоть мощности их пока не хватает для полного удовлетворения существующих потребностей. 

ОАЭ переведут создаваемую в Дубае электростанцию на использование природного газа
Федеральное агентство новостей /

Однако, даже несмотря на эти инициативы, около 90% электроэнергии ОАЭ сейчас вырабатывается на тепловых электростанциях, работающих на продуктах нефтепереработки, угле и газе. Быстро совершить переход на новую систему энергообеспечения вряд ли получится.

В этом случае применение голубого топлива становится наиболее реализуемым шагом, промежуточным этапом на пути к заявленным инициативам властей. В то же время развитие «зеленых» энергетических проектов улучшает репутацию государства на международной арене, а успех местных производителей, осваивающих отрасль, делает их востребованными на международном рынке. 

ОАЭ осваивают рынок «зеленой» энергетики
Федеральное агентство новостей /

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