ОАЭ отказались от угля в пользу природного газа в совместном с Китаем энергетическом проекте

Объединенные Арабские Эмираты намерены внести корректировки в проект создания новой электростанции Дубая. Объект стоимостью 3,4 млрд долларов, изначально нацеленный на использование угля, будет переориентирован на природный газ в качестве источника энергии.

A planned $3.4 billion coal-fired power plant in Dubai instead will be converted to use natural gas, AP reports https://t.co/xeJXH0IgDj — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 4, 2022

О намерениях изменить тип топлива на станции объявил Ахмед бин Саид Аль Мактум, занимающий должность председателя Высшего совета по энергетике Дубая и генерального директора группы, владеющей авиаперевозчиком Emirates. При этом он, впрочем, не сообщил подробностей о стоимости переоборудования объекта и возможном изменении сроков введения его в эксплуатацию.

Электростанция Hassyan строится на территории эмирата Дубай вблизи границы с Абу-Даби. Частично она возводится Китаем, который включает ее в перечень крупных инженерных проектов глобальной инициативы «Пояс и путь», направленной на расширение его влияния в Африке и Азии.

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В соответствии с изначальным проектом данный объект должен удовлетворять до 20% всех потребностей электроэнергии в Дубае. Помимо реакторов, в промышленный комплекс войдет опреснительная установка, мощности которой будут востребованы в процессе озеленения пустынного региона.

Возведение электростанции проводится на фоне продолжающегося потепления климата, чему способствует повышение выбросов углекислого газа в атмосферу. Это, в свою очередь, провоцирует экстремальные погодные условия вроде песчаных ураганов, с которыми часто сталкивается регион. Переориентировка ОАЭ на использование более экологичного газа взамен угля в Дубае была сделана ради реализации запущенной государством инициативы, в соответствии с которой Эмираты должны достичь нулевых выбросов углерода уже в 2050 году.

«Этот шаг поддерживает безопасность энергоснабжения за счет диверсификации энергетического баланса в рамках Дубайской стратегии чистой энергии до 2050 года и стратегии эмирата по углеродной нейтральности, чтобы к этому сроку обеспечить 100% мощностей по производству электричества из чистых источников энергии… Инициатива согласуется с ключевой ролью, которую, как ожидается, газ будет играть в обеспечении экономического роста в ОАЭ в течение следующих 50 лет», — сказал Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Федеральное агентство новостей /

Энергетическая стратегия Эмиратов

Первая в стране атомная электростанция «Барака» заработала только в 2020 году, однако сначала она функционировала в тестовом режиме. К коммерческой сети ее подключили лишь в 2021-м. Данная АЭС стала локомотивом масштабной кампании властей по уменьшению углеродного следа государства. К 2025 году, когда будут введены в эксплуатацию все четыре ее энергоблока, Эмираты смогут на 50% снизить количество вредных выбросов.

#Barakah nuclear power station in the #UAE begins operating its second reactor, says the Abu Dhabi government media office, after the first reactor began commercial operations in April.https://t.co/MBHh5W3o2o — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2021

При этом Абу-Даби наращивает инвестиции и в другие направления «чистой» энергетики, концентрируясь на возобновляемых источниках энергии.

В рамках этого курса весной прошлого года в Дубае был открыт крупнейший в мире парк солнечных батарей, разместившийся на площади 44 квадратных километра.

Dubai Electricity and Water Authority (Dewa) has announced the completion of 92 per cent of the work on the water pumping station at the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, find out more at https://t.co/i7NJWn1ov5#GCnews #Dewa #WaterPumpingStation #AlMaktoumSolarPark pic.twitter.com/KgorckzhkW — Gulf Construction (@Gulf_const) June 10, 2021

Подобный проект реализуется и в столичном эмирате, хоть мощности их пока не хватает для полного удовлетворения существующих потребностей.

Федеральное агентство новостей /

Однако, даже несмотря на эти инициативы, около 90% электроэнергии ОАЭ сейчас вырабатывается на тепловых электростанциях, работающих на продуктах нефтепереработки, угле и газе. Быстро совершить переход на новую систему энергообеспечения вряд ли получится.

В этом случае применение голубого топлива становится наиболее реализуемым шагом, промежуточным этапом на пути к заявленным инициативам властей. В то же время развитие «зеленых» энергетических проектов улучшает репутацию государства на международной арене, а успех местных производителей, осваивающих отрасль, делает их востребованными на международном рынке.