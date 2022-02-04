Банк России понизил официальный курс доллара на выходные

Москва, 4 февраля. Позиции российской валюты укрепились к доллару, но ослабли к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 59,92 копейки и закрепился на уровне 76,05 рубля за единицу. Европейская валюта при этом подорожала на 55,53 копейки и достигла 87,12 рубля.

Торги Московской биржи также открылись снижением курса доллара. Стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии упала на 0,25 коп. и составила 76,445 рубля. Курс евро при этом возрос на 21 коп. и оказался на отметке 87,51 рубля, следует из данных торговой площадки.

Рубль на этой неделе укрепился к доллару на 2,5%. Это произошло на фоне сокращения геополитических рисков, объяснил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич.