Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 16:11
16:08
Происшествия
Три человека попали в больницу после опрокидывания тепловоза на Кубани
16:06
Политика
Ведущий Шейнин поставил на место разозлившегося из-за газа польского политолога Корейбу
16:05
Происшествия
Госпитализированный из ИВС обвиняемый скончался в больнице на Кубани
16:04
Весь мир
Французский офицер Гойя: Парижу нужно срочно выводить войска из Мали
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
15:59
Политика
Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
15:57
Наука
Израильские ученые из Университета Хайфы доказали, что Чарлз Дарвин ошибался
15:57
Армия
Дандыкин: «Объект 825» в Крыму станет неприятным сюрпризом для НАТО в случае войны
15:56
Происшествия
Покусанная американскими бульдогами женщина умерла под Новосибирском
15:55
Происшествия
Обманувших сотни людей мошенниц отправили в СИЗО Волгограда
Все новости

Нефть Brent подорожала до 93 долларов за баррель

Экономика
Нефть Brent подорожала до 93 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Лондон, 4 февраля. Стоимость барреля нефти Brent обновила рекорд октября 2014 года.

Североморский сорт черного золота Brent вырос в цене до 93 долларов за «бочку», что фиксируется на бирже впервые с октября 2014 года. Отмечается, что в ходе торгов фьючерс на энергоноситель с поставкой в апреле в рамках британской торговой площадки ICE прибавлял в цене около 2,10%, приближаясь к отметке в 93,02 доллара за баррель.

Средний ценник отечественной экспортной нефти марки Urals в январе этого года вырос в среднем на 60%, после чего расположился у уровня в 85,64 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на техасскую нефть бренда WTI подорожали на 2,23% и предлагались по 92,29 доллара за баррель. Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, повышение цен на энергоресурс является своеобразной реакцией рынка на очередной рост напряженности в отношениях России и Соединенных Штатов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Нефть Brent подорожала до 93 долларов за баррель
нефть brent торги
Комментировать