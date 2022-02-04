Нефть Brent подорожала до 93 долларов за баррель

Лондон, 4 февраля. Стоимость барреля нефти Brent обновила рекорд октября 2014 года.

Североморский сорт черного золота Brent вырос в цене до 93 долларов за «бочку», что фиксируется на бирже впервые с октября 2014 года. Отмечается, что в ходе торгов фьючерс на энергоноситель с поставкой в апреле в рамках британской торговой площадки ICE прибавлял в цене около 2,10%, приближаясь к отметке в 93,02 доллара за баррель.

Средний ценник отечественной экспортной нефти марки Urals в январе этого года вырос в среднем на 60%, после чего расположился у уровня в 85,64 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на техасскую нефть бренда WTI подорожали на 2,23% и предлагались по 92,29 доллара за баррель. Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, повышение цен на энергоресурс является своеобразной реакцией рынка на очередной рост напряженности в отношениях России и Соединенных Штатов.