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Гостелевидение Китая опубликовало видеоролик о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Политика
Гостелевидение Китая опубликовало видеоролик о дружбе Путина и Си Цзиньпина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 4 февраля. Видео, посвященное встречам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, появилось в Сети. Ролик опубликовало Центральное телевидение Китая.

Видео призвано продемонстрировать крепкую дружбу между Россией и КНР. Оно посвящено встречам российского и китайского лидеров в разные периоды времени. В ролике Владимир Путин и Си Цзиньпин не только принимают парады и жмут друг другу руки. Главы государств также лепят пельмени, пьют чай и даже любуются пандами.

В ролике корреспонденты гостелевидения Китая указали, что председатель КНР проводил встречи с российским президентом около 38 раз. Во время действия коронавирусных ограничений главы государств также поддерживали связь.

В пятницу, 4 февраля, Путин прибыл в Пекин впервые с начала пандемии. Российский лидер посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр, проведет переговоры с председателем КНР и подпишет ряд документов.

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Си Цзиньпин путин дружба видеоролик
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