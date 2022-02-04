Обозреватель Союстов: Украинская комиссия по потере Крыма — инструмент борьбы с оппозицией

Следственные комиссии, занимающиеся на Украине поиском виновных в утрате Крыма, превратились в инструмент борьбы киевских властей с политической оппозицией. Подробнее — в материале обозревателя Андрея Союстова. Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Спички — это не игрушка»

1 февраля информуправление аппарата Верховной рады Украины сообщило о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Основной задачей этой комиссии указывается «проверка информации о фактах содействия должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах».

Не будем цепляться к формулировке «временная оккупация», которая давно уже стала для киевских властей чем-то вроде ритуальной мантры. Лучше обратим внимание на тот факт, что формируемая ныне в столице Украины комиссия по поиску виновных в утрате Крымского полуострова — это не первая попытка Киева найти или назначить крайних за возвращение Севастополя и Ко в «родную гавань».

Соответствующие следственные комиссии, комитеты и подкомитеты как грибы после дождя стали возникать на Украине чуть ли не сразу после воссоединения Крыма с РФ. Первоначально главными подозреваемыми оказались экс-президент Виктор Янукович, «из-за которого вот это все и произошло», а также представители украинского военного командования, получившие свои посты в бытность президентства Виктора Федоровича. Если Янукович, что называется, находился уже далеко и привлечь его к ответственности можно было исключительно виртуально, то украинским воякам пришлось всерьез отбиваться от разнокалиберных расследователей.

youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук и его бывший зам по береговой обороне Игорь Воронченко твердили, что весной 2014-го они готовы были биться в Крыму до последнего. Если б был письменный приказ. Но такого приказа не было. А что было? Были простые и понятные слова командующего Черноморским флотом Александра Витко, обращенные к украинским «партнерам»:

«Я хочу предупредить всех, и прежде всего личный состав ВМС Украины, не дай бог, хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнет!.. Спички — это не игрушка. Прошу дословно это понять».

Находившиеся в Крыму украинские военные все поняли правильно и предпочли держать руки от рогаток подальше. Но это в 2014-м. А позже, стремясь обелить себя в глазах украинской общественности, они рассказывают, как тогда, весной 2014 года, в Крыму почти победили. Если б был, конечно, приказ. Письменный.

«С гордо поднятыми знаменами»

Новых виноватых выявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко:

«[Виноваты] те люди, которые на тот момент обладали именно полномочиями. Они были у Турчинова, у Авакова, у Пашинского — у всех людей, которые на тот момент принимали участие в закрытых заседаниях того СНБО. Эти люди получали оперативную секретную информацию о состоянии дел, перехваты телефонных разговоров, у них было все — реакция была нулевая. Именно эти люди ответственны за то, что наша Украина похудела на Крым!»

Однако обвинения против Турчинова, Авакова и Пашинского удивительно быстро утихли. Кстати, напомню, что Сергей Пашинский — это тот самый националист, который был замешан в «деле о снайперах на Майдане». Затем летом 2014-го он прославился пафосным цитированием фразы:

«Нация, которая не может посылать своих сыновей на смерть, — это нация рабов!»

При этом сам отправляться в окопы не торопился, предпочитая оставаться главой президентской администрации...

Украинские следователи вновь принялись тормошить военных. На сей раз досталось бывшему исполняющему обязанности главы минобороны Украины Игорю Тенюху. Ему припомнили, что это именно он, Тенюх, в конце февраля 2014 года отметил неготовность украинской армии к полномасштабной войне с Россией, а также вкрадчиво посоветовал разрешить конфликт политическими методами.

Дабы отмести подозрения в пораженчестве, Тенюх выдал следующую версию событий 23 марта 2014 года:

«Я предложил идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно — он хочет войны, заслушаем других членов [Совета нацбезопасности и обороны Украины]». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим нацгвардии. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно!»

По словам Тенюха, все предложения украинских военных «по обороне полуострова» блокировались Арсением Яценюком, на тот момент занимавшим должность премьер-министра Украины.

kmu.gov.ua / Пресс-служба правительства Украины

Полторак, ставший при Порошенко уже министром обороны, обвинил Тенюха во лжи, а Яценюк напомнил, что у украинских военных в Крыму был приказ исполняющего обязанности президента Украины Турчинова открывать огонь по «русским оккупантам». Отчего же в ВСУ этот приказ проигнорировали?

Мы-то знаем, почему. Потому что украинские военные прекрасно помнили предупреждение Витко. Но сознаться в этом Тенюх не пожелал. Он парировал претензии Яценюка тем, что приказ Турчинова существовал исключительно в устной форме. А на слово служба Украине приучила Тенюха никому не верить.

Показательно, что устному предупреждению Витко украинские военные поверили сразу и полностью. Впрочем, вернемся к «тайнам следствия».

«Ни одна собака не поддержит»

Украинские следователи сбивались с ног, но предъявить общественности какие-то внятные результаты своей деятельности не могли. И немудрено, что не могли. Ведь получалось так, что главными виновными в утрате Украиной Крыма оказывались те самые люди, которые после Майдана находились на вершине украинской пирамиды власти. Когда в Киеве осознали, что свалить все на Тенюха и ему подобных без публикации материалов, доказывающих причастность к утрате полуострова Турчинова, Яценюка, Пашинского и Авакова, не получится, единственным крайним в сентябре 2020-го назначили Януковича, якобы «сознательно развалившего» ВСУ и «дезорганизовавшего оборону» Крыма.

При этом никто в Киеве не решился публично признать, что воссоединение Крыма с Россией стало в первую очередь результатом добровольного волеизъявления крымчан. Так же никто не вспомнил о весьма красноречивом комментарии украинского писателя Яна Валетова, опубликованного после проведения 16 марта 2014 года общекрымского референдума о статусе Крыма:

«Все. Слили. И не надо говорить, что в Крыму будет действовать полумиллионная армия украинских военнослужащих. Или партизан… Партизаны могут существовать только при поддержке местного населения. Ни одна собака нас в Крыму не поддержит».

По большому счету, украинские следователи могли в качестве основного вывода следствия опубликовать комментарий Валетова, чем раз и навсегда расставить все точки над «i» в вопросе о причинах утраты Украиной Крыма. Но сделать это никто из участников расследования так и не решился.

После 2020 года и вплоть до начала года 2022-го власть в Киеве продолжала придерживаться той точки зрения, что Крым был потерян из-за «подозреваемого в госизмене» Януковича, а значит, искать других виновных смысла нет. Ну, чтобы, как в известной шутке, в ходе следственных действий не выйти на самих себя.

Далее ситуация стала меняться. У шестого президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт с его предшественником на президентском посту Петром Порошенко. При этом Петр Алексеевич данный конфликт резко обострил своим решением вернуться из-за границы на Украину. При таких раскладах в офисе президента, видимо, сообразили, что пора бы нанести удар по ближайшим соратникам Порошенко, среди которых хватает известных персон, ранее всплывавших в материалах расследований причин потери Крыма. Например — по тому же Турчинову. После чего и появилась уже упоминавшаяся новость о создании на Украине новой следственной комиссии по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма.

Global Look Press / Okla Michal/CTK — Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency — Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Комиссия эта была создана по инициативе депутата от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой. Возглавил комиссию депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин. Не вызывает сомнений тот факт, что идея появления временной следственной комиссии по поиску виновных в потере Крыма родилась именно в Офисе президента Украины, который через Богуцкого будет курировать дальнейший ход расследования. Скорее всего, в ближайшей перспективе это расследование «внезапно» заинтересуется Турчиновым, Аваковым и прочими представителями «старой гвардии» Порошенко, ныне оказавшихся в оппозиции к действующему президенту Украины.

Вывод? На Украине по-прежнему не собираются анализировать реальные причины, побудившие крымчан весной 2014 года проголосовать за воссоединение своего полуострова с РФ. Следственные комиссии, занимающиеся на Украине поиском виновных в утрате Крыма, превратились в инструмент борьбы киевских властей с политической оппозицией.