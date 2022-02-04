Алжир и Греция заключили долгосрочный контракт на поставку газа

Алжир, 4 февраля. Энергетическая корпорация республики Sonatrach и греческая компания DEPA подписали соглашение на поставку сжиженного природного газа на юг Европы. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Договор купли-продажи заключен на длительный срок. Помимо отгрузки СПГ, стороны намерены сохранить текущие и будущие разработки на энергетических рынках двух стран.

«Алжир и Греция акцентируют внимание на укреплении традиционного партнерства по снабжению афинского рынка природным газом в условиях высоких цен и большого спроса», — говорится в сообщении.

Коммерческие отношения между Sonatrach и Greek Energy Complex DEPA начались в 2000 году.В настоящее время корпорация республики является ведущим поставщиком сжиженного природного газа на греческий рынок. Доля от общего количества закупаемого ресурса составляет 22%.

Алжирская национальная компания планирует в ближайшие пять лет инвестировать 40 млрд долларов в нефть и газ. В частности, денежные средства пойдут на разработку месторождений и увеличения экспорта в страны Европы.