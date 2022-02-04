Астрологи назвали три одержимых деньгами знака зодиака

Москва, 4 февраля. Некоторые люди относятся к финансам по-особенному, они стремятся «заработать все деньги мира». Астрологи назвали три знака зодиака, зацикленных на богатстве.

У представителей этих знаков ярко выражено желание обладать как можно большей суммой, они готовы, подобно Скруджу Макдаку из мультика, купаться в золоте. Эти знаки обожают красивую жизнь, путешествия. Особое удовольствие им доставляет солидная сумма денег на банковском счете.

Рожденные в созвездии Овна — заядлые шопоголики, они приобретают много вещей и готовы тратить на них все заработанные средства. По-настоящему счастливыми Овны чувствуют себя только когда могут позволить себе приобрести все, что захотят.

«Деньги для них – синоним душевного спокойствия», — говорят астрологи по Овнов.

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Близнецы подвержены стереотипу, что успех исчисляется количеством денег на счете. Представители этого знака буквально зациклены на финансовом благополучии, они всегда стараются выглядеть в глазах окружающих довольными жизнью. Астрологи советуют Близнецам сдерживать себя, ведь деньги — это всего лишь средство.

«Чтобы достигнуть гармонии и уважения в глазах окружающих, нужно в первую очередь развиваться как личность, а не копить средства с одержимостью маньяка», — пишет «Городовой».

Стрельцы любят путешествия, причем с комфортом. Они стремятся собрать как можно больше впечатлений, коллекций и перепробовать все блюда мира. Для исполнения всех своих «хотелок» Стрельцам нужно много денег. Представители этого знака могут круглосуточно думать о своем материальном положении, планируя заработать как можно больше.

Поправить материальное положение, привлечь в свою жизнь финансы и удачу можно при помощи психологии или следуя приметам. Эксперты составили список из шести способов привлечь в дом деньги.