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Мигранты на юге Мексики угрожают пойти караваном на США

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 15:25
Весь мир
Мигранты на юге Мексики угрожают пойти караваном на США
Global Look Press  /  Carlos Pacheco/XinHua

Мехико, 4 февраля. Сотни мигрантов в южном мексиканском городе Тапачула вышли на акции протеста против медленной выдачи виз правительством и пригрозили сформировать новый караван для достижения США. Об этом сообщает Национальный институт по вопросам миграции страны (INM).

Мигранты, преимущественно из Гаити и других стран Центральной Америки, застряли в штате Чьяпас в ожидании получения убежища и гуманитарных виз.

Сотни человек вышли на акции протеста напротив здания Национального института по вопросам миграции в Тапачуле, недалеко от границы с Гватемалой. Участники потребовали у властей или выдать документы для урегулирования статуса их пребывания в Мексике, или разрешить им пересечь границу с США.

Как сообщил один из организаторов демонстрации агентству Reuters, если миграционные службы не дадут однозначный ответ беженцам, то они выдвинутся к северной границе на этой неделе.

«То, что они держат нас в таких условиях, является преступлением. Среди нас много детей. Мы находимся под солнцем, без еды, без места для сна. Это бесчеловечно», — подчеркнула женщина из Венесуэлы.

Под давлением США правительство Мексики предпринимает попытки по сдерживанию больших потоков беженцев.

Власти страны также рассматривают ужесточение законов для контрабандистов, после того как Конгресс Гватемалы увеличил срок тюремного заключения для торговцев людьми до 30 лет.

Предыдущая крупная группа беженцев численностью 4000 человек на самом пике стартовала 23 октября в приграничном с Гватемалой городе Тапачула. Участники, преимущественно женщины и дети, прошли более 1000 км через штаты Чьяпас, Оахака, Веракрус и Пуэбла. Достигнув Мехико в декабре, несколько сотен мигрантов отправились на границу с США на автобусах благодаря соглашению с мексиканским правительством.

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