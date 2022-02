Мигранты на юге Мексики угрожают пойти караваном на США

Мехико, 4 февраля. Сотни мигрантов в южном мексиканском городе Тапачула вышли на акции протеста против медленной выдачи виз правительством и пригрозили сформировать новый караван для достижения США. Об этом сообщает Национальный институт по вопросам миграции страны (INM).

Мигранты, преимущественно из Гаити и других стран Центральной Америки, застряли в штате Чьяпас в ожидании получения убежища и гуманитарных виз.

Сотни человек вышли на акции протеста напротив здания Национального института по вопросам миграции в Тапачуле, недалеко от границы с Гватемалой. Участники потребовали у властей или выдать документы для урегулирования статуса их пребывания в Мексике, или разрешить им пересечь границу с США.

Как сообщил один из организаторов демонстрации агентству Reuters, если миграционные службы не дадут однозначный ответ беженцам, то они выдвинутся к северной границе на этой неделе.

Под давлением США правительство Мексики предпринимает попытки по сдерживанию больших потоков беженцев.

