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В Самарской области более 60% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии
Общество
В Самарской области более 60% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Самара, 4 февраля. Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по онкологии Андрей Орлов объяснил снижение в регионе смертности от онкологических заболеваний.

По мнению Орлова, секрет позитивной тенденции по выживаемости онкобольных связан с тем, что на начальных стадиях рак в регионе выявляют в 61,3% случаев диагностирования недуга, что чаще, чем в среднем по России. При этом в регионе достигнут норматив и по одногодичной летальности - 20,4%, что тоже говорит о высокой степени раннего выявления, сообщает СОВА.

Благодаря этому, а также качеству лечения удается увеличивать и продолжительность жизни пациентов с патологией. Так, по пятилетней выживаемости Самарская область имеет показатель 57,6%.

Ранее ФАН сообщал о совершенствовании системы диагностики онкологических заболеваний в России. По мнению врача-онколога, маммолога Расула Ахмаева, больше внимания стали уделять неочевидным симптомам раковых заболеваний. Так, ночная потливость тоже является одним из признаков развития онкологического заболевания.

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