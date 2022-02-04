Скабеева констатировала «смерть» гегемонии США после встречи Путина и Си Цзиньпина

Американские власти впадают в панику только от одной мысли, что в Пекине проводят переговоры лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. С таким заявлением выступила российская телеведущая Ольга Скабеева.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина прошли в Пекине. Главы государств положительно оценили отношения Пекина и Москвы. Путин отметил, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга.

Кроме того, Пекин поддержал выдвинутые Москвой предложения по формированию гарантий безопасности в Европе, переданные США и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров России и Китая, опубликованном на сайте Кремля. Согласно заявлению, Москва и Пекин выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают организацию отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.

Стороны также призывают Североатлантический альянс уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран и справедливо относиться к их мирному развитию. Отмечается, что Россия и Китай выступают против политики силы, травли, односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции.

instagram.com / @olgaskabeeva

В свою очередь политический обозреватель ВГТРК Ольга Скабеева заявила, что американские власти впали в панику из-за переговоров между Россией и Китаем. Помимо этого, она констатировала «смерть американской гегемонии» после встречи Путина и Си Цзиньпина.

«Российский лидер Владимир Путин проводит закрытые переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Наверное, мы с вами, а может, быть и забегая вперед, но совершенно точно можем зафиксировать смерть американского гегемона. В том смысле, что я давно не видела такой американской паники от одной мысли, что где-то там далеко переговоры проводят два лидера двух великих держав. «Случится что-то плохое», — это прямая цитата официального спикера Белого дома Неда Прайса», — заявила телеведущая во время эфира ток-шоу «60 минут».

Президент России Владимир Путин загадал Западу слишком сложную загадку, которая развязала горячие споры и расколола политическую элиту Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале CNN.