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Читатели Breitbart высмеяли перепутавшую Черное и Балтийское море главу МИД Британии Трасс

Политика
Читатели Breitbart высмеяли перепутавшую Черное и Балтийское море главу МИД Британии Трасс
flickr.com  /  UK Government / CC BY-NC-ND 2.0

Лондон, 4 февраля. Глава британского МИД Лиз Трасс является «продуктом» современной системы образования, поскольку не может отличить «черное от белого». К такому выводу пришли читатели портала Breitbart.

Министр иностранных дел Великобритании до этого заявила, что Лондон продолжит помогать прибалтийским странам через Черное море, а также поставлять оборонительное вооружение Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь упрекнула Трасс в незнании географии, поскольку для помощи странам Прибалтики необходимо действовать через Балтийское, а не через Черное море, передает Радио Sputnik.

«Сложно поверить, что глава МИД не может отличить Балтийское море от Черного. Оксфорд, ее альма-матер, должно быть, очень ей "гордится"», — написал пользователь под ником Paul Jackson.

Читатели Breitbart высмеяли перепутавшую Черное и Балтийское море главу МИД Британии Трасс
pixabay.com/PD /

Юзер liberum_oratio назвал Трасс «продуктом» современной системы образования. Комментатор посетовал, что министр не смогла отличить «черное от белого».

«Интересно, именно поэтому минобороны направило дополнительные войска в Эстонию, чтобы помочь Украине? Просто умора, если это окажется правда», — отметил KeepKickingMarxists skeptik.

«Это то же самое, если бы житель Северной Каролины не смог сказать, где находится Флорида», — заключил TheOldOne John.

Лиз Трасс ранее заявила о намерении посетить Россию «как можно скорее». Министр хотела приехать в Москву до этого, однако планы сорвались из-за пандемии.

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