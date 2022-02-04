Франция и ее европейские партнеры задумались о выводе войск из Мали

Бамако, 4 февраля. Франция и ее европейские партнеры изучают целесообразность и методы полного вывода военного контингента с территории Республики Мали. Об этом сообщило издание Le Monde.

«Рассмотрение вопроса лежит в плоскости продолжающихся консультаций между Парижем и африканскими лидерами, занятыми борьбой с радикальными исламистами на территории Сахеля. Разрыв отношений с Бамако произошел после высылки посла Жоэля Мейера, и в настоящее время Елисейскому дворцу пришло время прояснить ситуацию, сохраняя приверженность борьбе с боевиками», — отметили сотрудники СМИ.

По данным Le Monde, решение о возможном выводе военных и оперативных сил должно быть объявлено в течение ближайших трех недель.

«Обязательство имеет смысл только тогда, когда вы можете быть эффективными. Там, где условия не соблюдены, оставаться нельзя. Дальнейшее взаимодействие с властями Мали будет зависеть от позиции правительства переводного периода. Но на данный момент мы наблюдаем эскалацию политического конфликта», — заявил журналистам высокопоставленный французский дипломат на условиях анонимности.

Париж намерен пригласить представителей Бамако на саммит Африканского союза и ЕС, запланированный на 17 и 18 февраля в Брюсселе. После него Елисейский дворец может инициировать вывод войск.

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«Процедура явно выйдет далеко за рамки президентских выборов во Франции в апреле. Крайний срок, который также усложняет сделку для Эммануэля Макрона, особенно если вопрос возникнет в ходе предвыборной кампании», — заключили в СМИ.

Ранее власти Норвегии и Дании сообщили о намерении вывести войска с территории Мали, в то же время более 85% граждан бывшей метрополии выступили за немедленное сворачивание национального континента. Решение европейских государств некоторые политики связывают с появившимися в соцсетях сообщениями о прибытии в регион группы российских инструкторов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера».

Кроме того, премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига сообщил, что Париж проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали.