Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 16:10
16:08
Происшествия
Три человека попали в больницу после опрокидывания тепловоза на Кубани
16:06
Политика
Ведущий Шейнин поставил на место разозлившегося из-за газа польского политолога Корейбу
16:05
Происшествия
Госпитализированный из ИВС обвиняемый скончался в больнице на Кубани
16:04
Весь мир
Французский офицер Гойя: Парижу нужно срочно выводить войска из Мали
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
15:59
Политика
Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
15:57
Наука
Израильские ученые из Университета Хайфы доказали, что Чарлз Дарвин ошибался
15:57
Армия
Дандыкин: «Объект 825» в Крыму станет неприятным сюрпризом для НАТО в случае войны
15:56
Происшествия
Покусанная американскими бульдогами женщина умерла под Новосибирском
15:55
Происшествия
Обманувших сотни людей мошенниц отправили в СИЗО Волгограда
Все новости

Франция и ее европейские партнеры задумались о выводе войск из Мали

Весь мир
Франция и ее европейские партнеры задумались о выводе войск из Мали
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 4 февраля. Франция и ее европейские партнеры изучают целесообразность и методы полного вывода военного контингента с территории Республики Мали. Об этом сообщило издание Le Monde.

«Рассмотрение вопроса лежит в плоскости продолжающихся консультаций между Парижем и африканскими лидерами, занятыми борьбой с радикальными исламистами на территории Сахеля.

Разрыв отношений с Бамако произошел после высылки посла Жоэля Мейера, и в настоящее время Елисейскому дворцу пришло время прояснить ситуацию, сохраняя приверженность борьбе с боевиками», — отметили сотрудники СМИ.

По данным Le Monde, решение о возможном выводе военных и оперативных сил должно быть объявлено в течение ближайших трех недель.

«Обязательство имеет смысл только тогда, когда вы можете быть эффективными. Там, где условия не соблюдены, оставаться нельзя. Дальнейшее взаимодействие с властями Мали будет зависеть от позиции правительства переводного периода. Но на данный момент мы наблюдаем эскалацию политического конфликта», — заявил журналистам высокопоставленный французский дипломат на условиях анонимности.

Париж намерен пригласить представителей Бамако на саммит Африканского союза и ЕС, запланированный на 17 и 18 февраля в Брюсселе. После него Елисейский дворец может инициировать вывод войск.

Франция и ее европейские партнеры задумались о выводе войск из Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Процедура явно выйдет далеко за рамки президентских выборов во Франции в апреле. Крайний срок, который также усложняет сделку для Эммануэля Макрона, особенно если вопрос возникнет в ходе предвыборной кампании», — заключили в СМИ.

Ранее власти Норвегии и Дании сообщили о намерении вывести войска с территории Мали, в то же время более 85% граждан бывшей метрополии выступили за немедленное сворачивание национального континента. Решение европейских государств некоторые политики связывают с появившимися в соцсетях сообщениями о прибытии в регион группы российских инструкторов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера».

Кроме того, премьер-министр африканской республики Шогель Кокалла Маига сообщил, что Париж проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Франция и ее европейские партнеры задумались о выводе войск из Мали
франция африка войска мали вывод союзники
Комментировать