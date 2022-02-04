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Костромские педофилы-убийцы будут судимы по новому, ужесточенному закону

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 15:40
Происшествия
Костромские педофилы-убийцы будут судимы по новому, ужесточенному закону
pixabay.com  / 

Вадим Беляков и Денис Герасимов, обвиняемые в жестоком убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Костроме, попадают под новый закон об ужесточении наказания для педофилов. Как пояснил ФАН адвокат семьи девочки Андрей Алешкин, несмотря на то, что закон был подписан позднее совершенного преступления, в данном случае он работает, так как еще не начались судебные слушания и не было приговора.

Сейчас обоих обвиняемых этапируют из Костромы в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Дело в том, что в Костроме здание психиатрической больницы было признано аварийным и закрыто.

«2 февраля в Костроме прошли следственные действия с участием родителей убитой девочки, — говорит Андрей Алешкин. — В ходе допроса были установлены обстоятельства жизни ребенка. Семья благополучная, на учете не состояла. Также хочу отметить, что семью принял прокурор Костромы и руководитель СК по городу Костроме. Встреча прошла в рабочем формате, расследование резонансного дела находится на контроле. В ходе встречи обсудили вопросы подачи иска о возмещении вреда к сотрудникам в рамках уголовного дела о халатности. Был затронут вопрос о получении квартиры для семьи. Все вопросы взяты в работу и находятся на контроле».

Напомним, маму пятилетней девочки признали потерпевшей по делу о халатности сотрудников полиции, которые обязаны были вести надзор за Денисом Герасимовым. Ранее Герасимов был судим за изготовление и хранение детской порнографии.

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