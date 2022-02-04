Автоэксперт Холодов показал фото классической «дорожной ловушки», которая чревата эвакуацией машины

Автоэксперт Александр Холодов в авторской колонке для ФАН проанализировал новый проект «Дорожные ловушки», который анонсировало МВД России. Всероссийский информационный проект призван помочь выявлять ситуации, когда водителям созданы условия, при которых они невольно нарушают правила дорожного движения, что становится основанием для наложения штрафа.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в авторской колонке рассказал о своем участии в работе над этим проектом и пояснил, в чем его смысл. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Как не угодить в «дорожную ловушку». Колонка Александра Холодова

Над проектом, анонсированным МВД, работала наша комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, членом которой я являюсь, совместно с ГИБДД и Информационным центром по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Объясню, что мы понимаем под термином «дорожная ловушка». Представьте добропорядочного автомобилиста, который не хочет нарушать правила дорожного движения и вдруг против своей воли неожиданно становится нарушителем. Как мы все знаем, такое бывает. И нередко в «проблемных» местах таких автомобилистов уже ждут инспекторы ГИБДД, которые немедленно фиксируют нарушение. Бывает, что на таких участках протоколы заполняются достаточно массово. Вот с такими местами мы и будем разбираться. Попавший в подобную ситуацию автомобилист сможет заполнить специальную форму и указать расположение «дорожной ловушки», которую необходимо проверить. После этого будет назначена проверка, насколько обоснованы жалобы, что ловушка могла быть подстроена.

Мы считаем, что ГИБДД должна не только привлекать нарушителей к ответственности, но также выявлять и устранять факторы, отрицательно влияющие на безопасность движения. Ведь на безопасность и на провоцирование возможных нарушений влияет все: где-то не видно дорожного знака, где-то стерта разметка, а где-то просто нужно поменять схему движения, чтобы автомобилисты могли проезжать проблемный участок, ничего не нарушая.

Классический случай: где-то в кустах сидит некий дорожный инспектор, который за день оформляет десятки протоколов. В каждом таком случае будем разбираться. Такой должен будет в конце дня оформить рапорт, что не так с организацией движения на его участке и что нужно исправить. А если он не исправляет ситуацию, а по-прежнему сидит в кустах и ловит десятки нарушителей, к такому инспектору сразу будет возникать много вопросов.

Вопросы в первую очередь будут возникать у самой ГИБДД, которая готова самостоятельно воспитывать своих сотрудников и, как нам рассказали, делать это безо всякой жалости. «Воспитывать» будут инспекторов, которые вместо того, чтобы устранять причины нарушений, занимаются только составлением протоколов. Фактор коррупции мы в данном случае выносим за скобки. Информация обо всех «подозрительных» с коррупционной точки зрения случаях будет передаваться в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. А там уже будут проверять, почему так происходит: имеет место подстроенная ловушка или на участке просто плохо организовано движение.

Именно поэтому мы так дорожим тем, что партнером нашего проекта является «Информавтодор», который аккумулирует информацию обо всех российских дорогах: федеральных, региональных, местных, платных и так далее. Думаю, вместе мы постепенно справимся с этой проблемой.

Фото предоставлено Александром Холодовым /

А в качестве примера, как выглядит достаточно классическая «дорожная ловушка», предлагаю читателям ФАН разгадать загадку. Судя по этой фотографии, как вы думаете, для какой стороны улицы действует знак «остановка запрещена»? Думаю, немало людей скажет: раз знак установлен справа, значит запрет распространяется только на правую сторону.

Фото предоставлено Александром Холодовым /

И чтобы не томить, сразу отгадка: из прилагаемой справки следует, что запрет действует на обе стороны. Поэтому автомобилисты, которые оставляют машины слева и думают, что ничего не нарушают, потом оказываются горько разочарованы: в лучшем случае их ждет штраф, в худшем — непростая процедура вызволения эвакуированной машины со штрафстоянки. Так вот, наш информационный проект направлен против именно таких ситуаций.