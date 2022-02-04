Ирак и Сирия будут совместно бороться с водным кризисом

Дамаск, 4 февраля. Министр водных ресурсов Ирака Мехди Рашид аль-Хамдани с сопровождающей его делегацией прибыл в Сирию, где провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Чиновник обсудил вопросы двухсторонних отношений и развития сотрудничества с главой МИД республики Фейсалом Микдадом. Сирийский дипломат отметил, что оба государства придерживаются схожих взглядов в области использования источников воды в регионе, и подчеркнул значимость совместных действий арабских стран в этой сфере, особенно с учетом засухи, распространившейся в последние годы по всему Ближнему Востоку.

Syrian-Iraqi talks on water situation pic.twitter.com/nPVIFjmU93 — Spriter (@spriter99880) February 3, 2022

В свою очередь, Аль-Хамдани подтвердил необходимость укрепления партнерства между Сирией и Ираком во всех областях. Он поблагодарил Дамаск за помощь, оказываемую Багдаду касательно водной политики, и указал на ее значимость для сельского хозяйства, в котором задействована немалая часть как сирийского, так и иракского населения.

По его словам, координация действий между двумя странами в этой сфере поможет обеспечить потребности людей в водоснабжении на фоне климатических изменений в регионе. Также иракский чиновник выразил поддержку позиции Дамаска в навязанной ему войне против терроризма, заявив о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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Кроме того, министры обсудили угрозы со стороны враждебных сил, которые пытаются оказать давление на страны региона, пользуясь водными ресурсами в качестве рычага влияния. Дипломаты договорились продолжать консультации для поиска способов противодействия подобным опасностям. Чиновники подчеркнули важность укрепления арабской солидарности, отметив, что успех любого из государств региона в обеспечении водной безопасности должен послужить общему благу.

Water crisis and drought threaten 12 million in Syria, Iraq | Al Jazeera https://t.co/O6ifChkwbs — Mark Cutts (@MarkCutts) August 30, 2021

После этого Аль-Хамдани встретился с премьер-министром Сирии Хосейном Арнусом. Переговоры были посвящены развитию сотрудничества между двумя странами в области совместного использования рек Тигр и Евфрат в соответствии с международными нормами и справедливого распределения их потока.

Global water crisis!



Have you ever heard about the Arena River? It is a sandy movement without water, in Iraq ????????.@RebeccaH2030



pic.twitter.com/ewx3Yb7DuV — Erik Solheim (@ErikSolheim) September 15, 2021

В дальнейшем стороны рассмотрели вопросы участия Сирии на конференции по водной безопасности, которая должна пройти в Багдаде в следующем месяце, а также развитие отношений между двумя странами в торговой, транспортной и инвестиционной сферах. Как заявил Аль-Хамдани, ради взаимовыгодного сотрудничества с Дамаском его государство готово «преодолеть любые препятствия».

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, иракский чиновник посетил своего сирийского коллегу Хосейна Маклюфа. Министры обсудили климатическую ситуацию, сложившуюся в двух странах, и указали на необходимость активного обмена информацией, опытом и технологиями, связанными с добычей и управлением подземными источниками воды. Также стороны подтвердили готовность выработать единое видение касательно их доли в реках Тигр и Евфрат.

Война и засуха

Сирия и Ирак, понесшие серьезные экономические потери во время войны против террористических группировок, испытывают значительные сложности из-за усиливающейся в регионе засухи. Резкое сокращение числа осадков прошлой зимой привело к обмелению многих рек и снижению уровня воды на плотинах, что сказалось на сельском хозяйстве, недавно начавшем восстанавливаться после окончания активной фазы боев.

Сложение двух факторов привело к тому, что в Сирии впервые стали рассматривать возможность закупок хлопка за рубежом, хотя ранее страна была одним из крупнейших экспортеров этого сырья. Также заметно пострадали производители оливок, отметившие снижение урожайности вдвое.

There is no greater or more urgent issue anywhere. We must protect and restore watersheds, restrict private access to water and protect it as a public trust and human right!



The Middle East is running out of water - CNN https://t.co/F0eYnAyJLX — Maude Barlow (@MaudeBarlow) August 22, 2021

В Ираке же власти приняли решение о сокращении площади посевов озимых культур на 50%, так как страна бы попросту не смогла орошать поля, если уровень водоемов не придет в норму.

Аналогичные проблемы возникают и в других странах региона, например, в Иране, где летом наблюдались многочисленные митинги и беспорядки по причине пересыхания некоторых рек и неспособности властей нормализовать ситуацию с водой. При этом по причине недостатка финансов и дефицита электроэнергии Исламская Республика, как и Сирия, пока не в состоянии реализовать какие-либо проекты по строительству опреснительных установок на побережье, что могло бы частично решить наболевшую проблему.