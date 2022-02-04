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Ирак и Сирия будут совместно бороться с водным кризисом

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 15:08
Весь мир
Ирак и Сирия будут совместно бороться с водным кризисом
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 4 февраля. Министр водных ресурсов Ирака Мехди Рашид аль-Хамдани с сопровождающей его делегацией прибыл в Сирию, где провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Чиновник обсудил вопросы двухсторонних отношений и развития сотрудничества с главой МИД республики Фейсалом Микдадом. Сирийский дипломат отметил, что оба государства придерживаются схожих взглядов в области использования источников воды в регионе, и подчеркнул значимость совместных действий арабских стран в этой сфере, особенно с учетом засухи, распространившейся в последние годы по всему Ближнему Востоку.

В свою очередь, Аль-Хамдани подтвердил необходимость укрепления партнерства между Сирией и Ираком во всех областях. Он поблагодарил Дамаск за помощь, оказываемую Багдаду касательно водной политики, и указал на ее значимость для сельского хозяйства, в котором задействована немалая часть как сирийского, так и иракского населения.

По его словам, координация действий между двумя странами в этой сфере поможет обеспечить потребности людей в водоснабжении на фоне климатических изменений в регионе. Также иракский чиновник выразил поддержку позиции Дамаска в навязанной ему войне против терроризма, заявив о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ирак и Сирия будут совместно бороться с водным кризисом
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, министры обсудили угрозы со стороны враждебных сил, которые пытаются оказать давление на страны региона, пользуясь водными ресурсами в качестве рычага влияния. Дипломаты договорились продолжать консультации для поиска способов противодействия подобным опасностям. Чиновники подчеркнули важность укрепления арабской солидарности, отметив, что успех любого из государств региона в обеспечении водной безопасности должен послужить общему благу.

После этого Аль-Хамдани встретился с премьер-министром Сирии Хосейном Арнусом. Переговоры были посвящены развитию сотрудничества между двумя странами в области совместного использования рек Тигр и Евфрат в соответствии с международными нормами и справедливого распределения их потока.

В дальнейшем стороны рассмотрели вопросы участия Сирии на конференции по водной безопасности, которая должна пройти в Багдаде в следующем месяце, а также развитие отношений между двумя странами в торговой, транспортной и инвестиционной сферах. Как заявил Аль-Хамдани, ради взаимовыгодного сотрудничества с Дамаском его государство готово «преодолеть любые препятствия».

Ирак и Сирия будут совместно бороться с водным кризисом
Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, иракский чиновник посетил своего сирийского коллегу Хосейна Маклюфа. Министры обсудили климатическую ситуацию, сложившуюся в двух странах, и указали на необходимость активного обмена информацией, опытом и технологиями, связанными с добычей и управлением подземными источниками воды. Также стороны подтвердили готовность выработать единое видение касательно их доли в реках Тигр и Евфрат.

Война и засуха

Сирия и Ирак, понесшие серьезные экономические потери во время войны против террористических группировок, испытывают значительные сложности из-за усиливающейся в регионе засухи. Резкое сокращение числа осадков прошлой зимой привело к обмелению многих рек и снижению уровня воды на плотинах, что сказалось на сельском хозяйстве, недавно начавшем восстанавливаться после окончания активной фазы боев.

Сложение двух факторов привело к тому, что в Сирии впервые стали рассматривать возможность закупок хлопка за рубежом, хотя ранее страна была одним из крупнейших экспортеров этого сырья. Также заметно пострадали производители оливок, отметившие снижение урожайности вдвое.

В Ираке же власти приняли решение о сокращении площади посевов озимых культур на 50%, так как страна бы попросту не смогла орошать поля, если уровень водоемов не придет в норму.

Аналогичные проблемы возникают и в других странах региона, например, в Иране, где летом наблюдались многочисленные митинги и беспорядки по причине пересыхания некоторых рек и неспособности властей нормализовать ситуацию с водой. При этом по причине недостатка финансов и дефицита электроэнергии Исламская Республика, как и Сирия, пока не в состоянии реализовать какие-либо проекты по строительству опреснительных установок на побережье, что могло бы частично решить наболевшую проблему.

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