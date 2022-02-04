Киев теряет контроль: кто стоит за провокациями на белорусско-украинской границе

За провокациями на белорусско-украинской границе стоят радикальные формирования, на которые даже Министерство обороны Украины имеет очень сомнительное влияние. Об этом сказал ФАН белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч, комментируя последний инцидент с пересечением границы киевским беспилотником.

По словам аналитика, отмечена тенденция роста провокаций с украинской стороны в районе белорусской границы, их количество увеличивается из месяца в месяц.

«На мой взгляд, тут стоит понимать, что организуются эти провокации даже не столько официальным Киевом, сколько радикально настроенными вооруженными формированиями, на которые даже Министерство обороны Украины имеет очень сомнительное влияние. Мы ведь понимаем, что расстрелянный белорусский пограничный столб — это не спецоперация Вооруженных сил Украины, а инициатива отдельно взятого вооруженного радикала», — сказал собеседник ФАН.

По его мнению, аналогичная ситуация получилась и с украинским беспилотником, который пересек границу и был принудительно посажен близ полигона Брестский.

«С БПЛА, посаженным на гостеприимную белорусскую землю, та же история. Судя по фотографиям начинки, которые попали в общий доступ, можно предположить, что собирали это чудо промышленной мысли на коленках в армейской палатке», — сказал Сыч.

Основная причина происходящих эксцессов на белорусско-украинской границе — это отсутствие воинской дисциплины и иерархии в рядах ВСУ, уверен эксперт. При этом он особо подчеркнул, что инициативность подобных «полевых командиров» может привести к тому, что они пойдут в разведку, нарушая белорусскую границу, или того больше — возьмут в плен пограничника. Но на этот случай Минском уже предусмотрен жесткий ответ.

Инцидент с украинским беспилотником не остался без реакции Белоруссии. Послу Украины был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском БПЛА на территорию республики.