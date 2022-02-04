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Котировки газа постепенно отходят от уровня в 1000 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Котировки газа постепенно отходят от уровня в 1000 долларов за тысячу «кубов»
gazprom.com  /  Gazprom

Лондон, 4 февраля. Биржевые цены на газ в Европе постепенно снижаются после уровней, достигнутых во второй половине 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Мартовские фьючерсы на газ 1 февраля опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров, до 888 долларов. В настоящее время котировки вернулись к 900 долларам. Среди основных причин снижения цен эксперты называют возобновление поставок российского газа через Украину и потепление на европейском континенте. В то же время газовый рынок находится под давлением информационного фона вокруг ситуации на Украине.

Стоимость газа начала стремительно расти летом 2021 года. Весной котировки находились на уровне 250-300 долларов за тысячу кубометров, а к концу августа они уже достигали выше 600 долларов. В начале октября газ подорожал до рекордных 1000 долларов, а в декабре преодолел отметку в 2000 долларов.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что у стран Евросоюза в следующем году могут начаться проблемы с газовым топливом. Он обратил внимание, что запасы подземных хранилищ на континенте уже опустели на 40%.

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газ европа энергетический кризис
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