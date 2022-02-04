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Народная милиция ЛНР: западные СМИ готовят фейковые сюжеты об «агрессии ВС РФ» в Донбассе

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 14:59
Армия
Народная милиция ЛНР: западные СМИ готовят фейковые сюжеты об «агрессии ВС РФ» в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 4 февраля. Корреспонденты из нескольких западных стран прибыли в Донбасс и готовят дезинформационные сюжеты о «нападении российской армии» на части ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Журналисты из США, Великобритании и Эстонии находятся в тыловых порядках 95-й бригады ВСУ. Командир этого соединения получил приказ оказывать всяческое содействие западным журналистам, рассказал представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в ходе брифинга для прессы.

«Они (сотрудники американских, британских и эстонских СМИ. — Прим. ФАН) должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик», — подчеркнул спикер.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ на линии разграничения в Донбассе не верят фейкам о «вторжении российской армии». Об ироничном совете доктора Евгения Комаровского на тему пропагандисткой кампании о «нападении ВС РФ» на Украину сообщал «Царьград».

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ЛНР всу донбасс фейки
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