Россельхознадзор сообщил о снятии запрета на ввоз цитрусовых из Китая

Москва, 4 февраля. Запрет на ввоз цитрусовых культур из Китая в Россию, действовавший с 6 января 2020 года, снят, сообщили в Россельхознадзоре.

Ограничения были введены в связи с участившимися случаями поставками цитрусовых культур, которые были заражены карантинными для ЕАЭС объектами.

«Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.

Решение было принято по итогам совместной работы с КНР, в результате которой китайская сторона предоставила информацию о работе предприятий-производителей цитрусовых культур, а также об особенностях хранения этих товаров.

Ранее сообщалось о том, что в Амурской области специалисты Россельхознадзора уничтожили партию китайских груш, запрет на ввоз которых был введен еще 10 августа 2019 года.