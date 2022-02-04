Зимняя Олимпиада стартовала в Пекине

Пекин, 4 февраля. Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр стартовала в Пекине. Мероприятие проходит на стадионе «Птичье гнездо».

В открытии Игр принимают участие 95 стран, в том числе сборная России. Национальная команда из-за санкций WADA будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Конькобежке Ольге Фаткулиной и хоккеисту Вадиму Шипачеву выпала честь нести знамя ОКР. На церемонии присутствует президент России Владимир Путин, прибывший в Китай с визитом.

Трансляцию со стадиона «Птичье гнездо» ведет телеканал «Россия-1», ее комментирует спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Состязания олимпийцев начались 2 февраля, а первые комплекты наград разыграют 5 февраля. Последний день соревнований и церемония закрытия назначены на 20 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею разгромила швейцарскую команду в матче предварительного раунда ОИ-2022. Россиянки победили со счетом 5:2, встреча проходила на стадионе «Центральный».