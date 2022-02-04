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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Светлана «Иванова»

Общество

Мира Тэрада побеседовала с гражданской женой Александра Франчетти, которого власти Украины обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Российского гражданина задержали в сентябре прошлого года в аэропорту чешской столицы, сейчас он содержится в Пражской следственной тюрьме Панкрац. Украина объявила его в международный розыск в 2019-м за якобы создание незаконного вооруженного формирования. 

12 января городская прокуратура Праги направила дело россиянина в суд, его будут рассматривать на заседании в формате видеоконференции 10 февраля. В случае решения об экстрадиции, в Незалежной Франчетти грозит до восьми лет тюремного заключения.

Сам Александр отрицает связь с какими-либо незаконными вооруженными формированиями. Россиянин обращался к президенту Чехии Милошу Земану с просьбой разобраться и оказать помощь в его деле. В январе судьба Франчетти привлекла внимание Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФБР, Александр руководил «Северным ветром» — подразделением патриотической общественной организации «Севастопольская оборона». Она занималась охраной административных зданий и брошенных украинскими военными складов с оружием во время смены власти в Незалежной в 2014 году. Сам россиянин никогда не держал в руках оружие, а его дело имеет явные признаки политического преследования.

Пока решается вопрос о выдаче Франчетти Киеву, его гражданская жена рассказала о самочувствии супруга и поделилась с Мирой Тэрада своими впечатлениями после взаимодействия с судебной системой Чехии. Детали и подробности громкого дела — в новом выпуске передачи «Грани свободы».

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Все новости / Общество / «Грани свободы» с Мирой Тэрада. Светлана «Иванова»
украина крым чехия политика мира тэрада фонд борьбы с репрессиями александр франчетти грани свободы
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