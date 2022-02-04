Саакашвили показал полностью поседевшие волосы после пребывания в тюрьме

Тбилиси, 4 февраля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заметно изменился. Он появился на заседании суда о незаконном пересечении границы полностью поседевшим.

Поразительные перемены можно заметить на снимках, опубликованных в Facebook-аккаунте политика. Подписчики обратили внимание, что черные волосы Саакашвили побелели, и написали об этом в комментариях.

На кадре также бросается в глаза футболка бывшего президента. На его спине — надпись в поддержку Украины.

Prt Scr facebook.com / Mikheil Saakashvili

В суде Михаил Саакашвили много говорил об «украинских друзьях». Он призвал их обратиться в прокуратуру из-за «бесчеловечного обращения» с ним в тюрьме.

Политик был задержан 1 октября в Грузии. Саакашвили объявил голодовку и прекратил ее только 20 ноября, когда попал в военный госпиталь города Гори. Он заявлял, что даже за решеткой готовит план по выводу Грузии из кризиса.