Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 16:09
16:08
Происшествия
Три человека попали в больницу после опрокидывания тепловоза на Кубани
16:06
Политика
Ведущий Шейнин поставил на место разозлившегося из-за газа польского политолога Корейбу
16:05
Происшествия
Госпитализированный из ИВС обвиняемый скончался в больнице на Кубани
16:04
Весь мир
Французский офицер Гойя: Парижу нужно срочно выводить войска из Мали
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
15:59
Политика
Эрдоган: Турция готова стать посредником между Россией и Украиной
15:57
Наука
Израильские ученые из Университета Хайфы доказали, что Чарлз Дарвин ошибался
15:57
Армия
Дандыкин: «Объект 825» в Крыму станет неприятным сюрпризом для НАТО в случае войны
15:56
Происшествия
Покусанная американскими бульдогами женщина умерла под Новосибирском
15:55
Происшествия
Обманувших сотни людей мошенниц отправили в СИЗО Волгограда
Все новости

Саакашвили показал полностью поседевшие волосы после пребывания в тюрьме

Политика
Саакашвили показал полностью поседевшие волосы после пребывания в тюрьме
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 4 февраля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заметно изменился. Он появился на заседании суда о незаконном пересечении границы полностью поседевшим.

Поразительные перемены можно заметить на снимках, опубликованных в Facebook-аккаунте политика. Подписчики обратили внимание, что черные волосы Саакашвили побелели, и написали об этом в комментариях.

На кадре также бросается в глаза футболка бывшего президента. На его спине — надпись в поддержку Украины.

Саакашвили показал полностью поседевшие волосы после пребывания в тюрьме
Prt Scr facebook.com / Mikheil Saakashvili

В суде Михаил Саакашвили много говорил об «украинских друзьях». Он призвал их обратиться в прокуратуру из-за «бесчеловечного обращения» с ним в тюрьме.

Политик был задержан 1 октября в Грузии. Саакашвили объявил голодовку и прекратил ее только 20 ноября, когда попал в военный госпиталь города Гори. Он заявлял, что даже за решеткой готовит план по выводу Грузии из кризиса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Саакашвили показал полностью поседевшие волосы после пребывания в тюрьме
суд саакашвили грузия
Комментировать