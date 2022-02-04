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В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Общество
В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 4 февраля. Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился продлить действие ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции до 4 апреля.

При этом всем работодателям рекомендовано предоставлять работникам 3 дня отдыха со дня появления у них симптомов ОРЗ и ОРВИ с сохранением зарплаты, QR-коды или справки, подтверждающие, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, теперь действуют 12 месяцев с даты выздоровления. Срок действия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 устанавливается в 48 часов, сообщает «МедиаПоток».

Согласно указу Евстифеева, с 7 февраля по 4 апреля 2022 года приостанавливается посещение обучающимися образовательных учреждений региона, реализующих дополнительное образование. Запрещена работа кружков и секций, проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет.

Ранее ФАН сообщал о распоряжении главы Марий Эл Александра Евстифеева организовать отдых, а при необходимости и лечение медицинского персонала, который трудится в красных зонах. Врачи и медперсонал должны, по мнению Евстифеева, отдохнуть и набраться сил для дальнейшей борьбы с COVID-19.

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