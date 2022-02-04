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Представитель Knight Frank рассказал об аналогах «Горской» в мире

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 14:57
Общество
Представитель Knight Frank рассказал об аналогах «Горской» в мире
Народные новости  /  Арсений Островский

Санкт-Петербург, 4 февраля. Другие страны и регионы России реализовали проекты, подобные территории «Горская» в Санкт-Петербурге. О них рассказал заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики международной компании Knight Frank Александр Красавцев.

Он принял участие в эфире Медиагруппы «Патриот», во время которого были озвучены промежуточные итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений «Горской». Красавцев рассказал о похожих удачных проектах, реализованных по всему миру.

В Москве был возведен технопарк «Водный стадион» — бизнес-центр класса А, который отличается гибкостью офисных помещений. Они позволяют разместить рабочие места в любой конфигурации. Такая функция привлекает крупных арендаторов, например «Лабораторию Касперского».

«Район HafenCity (Гамбург, Германия) — это бывшая портовая территория на берегу реки Эльбы в немецком городе Гамбурге. Это грандиозный девелоперский проект создания "района будущего" на месте портовых территорий, который на данный момент находится в процессе реализации», — рассказал Александр Красавцев в эфире медиацентра «Патриот».

Уникальные проекты появляются и на другом полушарии. В Сиднее был построен The Waterfront Pavilion — Australian National, Maritime Museum, который является павильоном австралийского национального морского музея.

«Ex Arsenale de La Maddalena (Ла-Маддалена, Италия) — туристический комплекс располагается на побережье итальянского острова Сардиния. Проект комплекса был разработан в рамках ревитализации набережной с целью повышения ее туристической привлекательности», — продолжил перечисление представитель Knight Frank.

В Китае на берегу искусственно созданного озера Цзиньхай появился отель JW Marriott Hotel. Его создатели стремятся организовать центр туризма, искусства и развлечений в Шанхае.

Также территорию, подобную «Горской», можно найти на Тайване. Инновационный центр «ITRI Central Taiwan Innovation Campus» находится в Центральном тайваньском инновационно-исследовательском парке в Наньтоу. Туда входят библиотека, технологические лаборатории, кафе, выставочные залы и помещения для коворкинга.

Глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник перечислил финалистов международного конкурса по развитию «Горской». Ими стали Консорциумы Maris — 10Design, COOP HIMMELB(L)AU / WOWHAUS / PWC и Semren&Mansson+MVRDV.

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Knight Frank горская широкова
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