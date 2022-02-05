Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 04:18
04:09
Олимпийские игры 2022
Путин вошел в топ упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии ОИ-2022
04:07
Спорт
Депутат Госдумы Чепиков призвал FIFA ввести санкции против сборной Украины по мини-футболу
04:03
Шоу-бизнес
Юрист Алексеев: похищенная у вдовы Градского денежная сумма может быть завышена
04:02
Общество
Вирусолог Щелканов: будущие штаммы COVID-19 будут более заразными
04:00
Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего
03:59
Общество
Канал «Маленькие хитрости» предложил снимать боль в ногах с помощью лаврового листа
03:47
Общество
Неопубликованная речь Сталина: чем генсек напугал соратников незадолго до смерти
03:43
Общество
Al Jazeera: сетчатка глаза способна отразить риски заболеваний человека
03:42
Политика
Посол Антонов раскритиковал заявления США об «операции под чужим флагом» на Украине
03:41
Общество
Эпидемиолог Щелканов отверг необходимость изменения вакцины от коронавируса
Все новости

Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего

Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с ФАН объяснил, почему на сегодняшний день у пациентов с симптомами ОРВИ чаще всего диагностируют штамм «Омикрон».

«Какая здесь особенность: когда идет такая напряженная эпидемия — сегодня сообщили, что 168 тысяч человек в стране заболели, — то все, что попадает здесь со всеми симптомами, лихорадкой и прочим, — это все «Омикрон». А если это будут единичные случаи, то заболевание и не отличить», — объясняет эксперт.

Вирусолог Альтштейн объяснил, почему на сегодняшний день диагноз «Омикрон» встречается чаще всего
Prt Scr youtube.com / RT Россия

Также доктор медицинских наук отмечает, что в рамках сложной эпидемиологической обстановки диагностируют заболевание несколько иначе.

«В рамках эпидемии диагностика делается по-другому. По тем симптомам, по которым в обычное время нельзя поставить диагноз, в период пандемии, когда идет серьезная заболеваемость, этот диагноз ставить легко, потому что [это] обычные простудные симптомы: лихорадка, кашель, насморк, чихание, боль в горле. Кстати, последний — довольно важный симптом при этом вирусе. Если все это появляется на фоне огромного количества случаев в стране, то это и есть это заболевание», — заключил вирусолог Альтштейн.

Ранее доктор медицинских наук сообщал, что «Дельтой» и «Омикроном» все-таки можно заразиться поочередно. Также он напомнил, что риск заражения COVID-19 увеличивается, если не носить маску, не мыть руки и не соблюдать социальную дистанцию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего
пандемия коронавирус альтштейн омикрон
Комментировать