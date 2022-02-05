Вирусолог Альтштейн объяснил, почему сейчас штамм «Омикрон» встречается чаще всего

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с ФАН объяснил, почему на сегодняшний день у пациентов с симптомами ОРВИ чаще всего диагностируют штамм «Омикрон».

«Какая здесь особенность: когда идет такая напряженная эпидемия — сегодня сообщили, что 168 тысяч человек в стране заболели, — то все, что попадает здесь со всеми симптомами, лихорадкой и прочим, — это все «Омикрон». А если это будут единичные случаи, то заболевание и не отличить», — объясняет эксперт.

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Также доктор медицинских наук отмечает, что в рамках сложной эпидемиологической обстановки диагностируют заболевание несколько иначе.

«В рамках эпидемии диагностика делается по-другому. По тем симптомам, по которым в обычное время нельзя поставить диагноз, в период пандемии, когда идет серьезная заболеваемость, этот диагноз ставить легко, потому что [это] обычные простудные симптомы: лихорадка, кашель, насморк, чихание, боль в горле. Кстати, последний — довольно важный симптом при этом вирусе. Если все это появляется на фоне огромного количества случаев в стране, то это и есть это заболевание», — заключил вирусолог Альтштейн.

Ранее доктор медицинских наук сообщал, что «Дельтой» и «Омикроном» все-таки можно заразиться поочередно. Также он напомнил, что риск заражения COVID-19 увеличивается, если не носить маску, не мыть руки и не соблюдать социальную дистанцию.