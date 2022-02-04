Болсонару предложил построить через Амазонку дорогу из Бразилии в Перу

Бразилиа, 4 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Перу Педро Кастильо подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве в ходе встречи в бразильском городе Порту-Велью. Об этом сообщают правительства стран.

Лидеры латиноамериканских государств опубликовали совместное коммюнике из 36 пунктов, в котором подчеркивается приверженность стран к стимулированию взаимного товарооборота, который достиг 4,3 млрд долларов в 2021 году.

Государства будут стремиться к расширению инвестиций, эффективной интеграции, деловому сотрудничеству, строительству наземных линий связи на границе длиной 2822 км в районе Амазонии.

Президенты также заключили соглашения об укреплении безопасности на границе для борьбы с наркоторговлей и контрабандой оружия.

Los presidentes @PedroCastilloTe y @jairbolsonaro suscribieron acuerdos en materia de salud para promover un programa de cooperación con énfasis en el funcionamiento de sistemas de información y telemedicina, que permitirá fortalecer la atención primaria de salud.

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В ходе встречи Жаир Болсонару призвал Педро Кастильо согласиться на строительство трансконтинентальной трассы, которая позволит Бразилии получить доступ к Тихому океану. Правительство Перу до сих пор не проявляло большого интереса к проекту приблизительно на 94 млн доллара, который соединит Крузейру-ду-Сул на западе Бразилии с перуанским городом Пукальпа через девственные тропические леса Амазонии.

???????????????? El Perú y Brasil fortalecen la alianza estratégica binacional, a través de la cooperación, el compromiso de aumentar la conectividad, el comercio e integración productiva y económica, así como el desarrollo de las poblaciones amazónicas.#EncuentroPerúBrasil pic.twitter.com/DlR4LAiM53 — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 4, 2022

Болсонару вновь подчеркнул заинтересованность своего правительства в строительстве дороги, которая создаст «большие возможности для расширения экономической интеграции».

Защитники окружающей среды и федеральные прокуроры в Бразилии выступают против реализации проекта, так как он приведет к вырубке 110 км нетронутых лесов в национальном парке «Серра-ду-Дивизор».

Однако Министерство транспорта Бразилии уже одобрило тендер на заключение контракта с компанией для строительства дороги.