Болсонару предложил построить через Амазонку дорогу из Бразилии в Перу

Бразилиа, 4 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Перу Педро Кастильо подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве в ходе встречи в бразильском городе Порту-Велью. Об этом сообщают правительства стран.
Лидеры латиноамериканских государств опубликовали совместное коммюнике из 36 пунктов, в котором подчеркивается приверженность стран к стимулированию взаимного товарооборота, который достиг 4,3 млрд долларов в 2021 году.
Государства будут стремиться к расширению инвестиций, эффективной интеграции, деловому сотрудничеству, строительству наземных линий связи на границе длиной 2822 км в районе Амазонии.
Президенты также заключили соглашения об укреплении безопасности на границе для борьбы с наркоторговлей и контрабандой оружия.
Los presidentes @PedroCastilloTe y @jairbolsonaro suscribieron acuerdos en materia de salud para promover un programa de cooperación con énfasis en el funcionamiento de sistemas de información y telemedicina, que permitirá fortalecer la atención primaria de salud.— Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 3, 2022
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В ходе встречи Жаир Болсонару призвал Педро Кастильо согласиться на строительство трансконтинентальной трассы, которая позволит Бразилии получить доступ к Тихому океану. Правительство Перу до сих пор не проявляло большого интереса к проекту приблизительно на 94 млн доллара, который соединит Крузейру-ду-Сул на западе Бразилии с перуанским городом Пукальпа через девственные тропические леса Амазонии.
???????????????? El Perú y Brasil fortalecen la alianza estratégica binacional, a través de la cooperación, el compromiso de aumentar la conectividad, el comercio e integración productiva y económica, así como el desarrollo de las poblaciones amazónicas.#EncuentroPerúBrasil pic.twitter.com/DlR4LAiM53— Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) February 4, 2022
Болсонару вновь подчеркнул заинтересованность своего правительства в строительстве дороги, которая создаст «большие возможности для расширения экономической интеграции».
Защитники окружающей среды и федеральные прокуроры в Бразилии выступают против реализации проекта, так как он приведет к вырубке 110 км нетронутых лесов в национальном парке «Серра-ду-Дивизор».
Однако Министерство транспорта Бразилии уже одобрило тендер на заключение контракта с компанией для строительства дороги.
«Мы заинтересованы в получении выхода к Тихому океану. Это зависит лишь от нас и Перу, и никаких других стран», — отметил Болсонару.