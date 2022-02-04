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Навка высказалась о предвзятом отношении судей из США к российским фигуристам

Олимпийские игры 2022
Навка высказалась о предвзятом отношении судей из США к российским фигуристам
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 февраля. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на судейство в первый день командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, оно не может быть объективным по ряду причин.

Заслуженный мастер спорта России Навка уверена, что победит сильнейший. Но для этого всем олимпийцам нужно соревноваться в одинаковых условиях, подчеркнула она.

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции», — поделилась Навка с изданием «РБК-Спорт».

Никита Кацалапов и Виктория Синицина допустили помарку — они вращались непараллельно, пояснила собеседница. Однако для Навки второе место российской пары за ритм-танец — это хороший результат. Она предположила, что Кацалапов и Синицина смогут побороться за олимпийское золото.

Но главной надеждой сборной Навка считает фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову. В одиночном мужском катании выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Свое мастерство в короткой программе командного турнира уже продемонстрировал Кондратюк. Подопечный тренера Светланы Соколовской стал третьим, уступив японскому и американскому спортсменам.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Навка высказалась о предвзятом отношении судей из США к российским фигуристам
олимпиада фигурное катание навка
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