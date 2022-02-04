Искусственные барьеры и формальный подход: почему Петербург проигрывает Москве в привлечении денег

Барьеры, которые выстраивают петербургские чиновники перед инвесторами, тормозят реализацию проектов и делают инвестиционный климат Северной столицы малопривлекательным. Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» сказал генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Пресс-конференция была посвящена подведению итогов первого этапа международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская».

О реновации этой огромной и заброшенной территории на берегу Финского залива говорят уже давно. Инициатором создать на прибрежной территории в 150 гектаров буквально новый «город инноваций», включающий деловой, туристический, культурный и производственный кластер, выступила компания «Мегалайн». Как говорит глава предприятия, это будет новый центр притяжения как для бизнеса, так и для горожан. Реализовать проект планируется полностью на частные средства.

Однако назвать точные сроки реализации сейчас не берется никто, поскольку бюрократические препоны никуда не делись, несмотря на то, что город вроде как формально поддержал этот проект.

«В той же Москве для сокращения сроков реализации проектов работает Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК). В случае принятия положительного решения инвестор может начинать реализацию инвестиционного проекта, а градостроительная документация будет приведена в соответствующие сроки», — рассказал Корупятник.

Народные новости / Руслан Тимербаев

В Петербурге история иная. Как объяснил глава «Мегалайн», в городе на Неве сначала необходимо внести изменения в генплан, потом в правила землепользования и застройки, потом в проект планировки территории. И неважно, что этот путь может занимать промежуток от трех лет и более.

Причем федеральные органы власти занимают довольно активную позицию по поддержке инвестиционных проектов в целом, отмечает участник конференции.

«Так, Министерство строительства и ЖКХ РФ вносит изменения в нормативно-правовую базу — в том числе в постановление Правительства РФ №145 — с целью сокращения срока подготовки к строительству до одного года. В настоящее время установлены 32 процедуры, хотя ранее нужно было пройти около 100 процедур, — в зависимости от вида объекта», — рассказал Корупятник.

Работа министерства под руководством Ирека Файзуллина, направленная на сокращение и оптимизацию излишних и устаревших требований и согласований в строительстве, позволит снизить неэффективные финансовые затраты по созданию объектов капитального строительства, сократить сроки реализации проектов, пояснил он. Но в Санкт-Петербурге как будто специально все делается наоборот.

«Недавно была создана градостроительная комиссия. Несмотря на то, что данный орган является консультативным и совещательным, мы все прекрасно понимаем, что его рекомендации являются обязательными к исполнению. Инвесторы, которые планируют строить гостиницы, должны не только готовить дополнительные материалы для этой комиссии, но и еще и оплачивать отчисления на социальную инфраструктуру», — поделился Корупятник.

Подобные барьеры на пути реализации инвестиционного проекта негативно сказываются на инвестиционном климате города, уверен глава «Мегалайн».